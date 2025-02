850 wafels voor het goede doel in manege Gavergoed

In Manege Gavergoed werd van 4.30 uur ’s morgens tot 19.30 uur ’s avonds onafgebroken gebakken, verpakt en verkocht voor het goede doel. Tine, Virginie, Lindsay, Sofie, Stijn, Ellie en Zoë bakten 850 wafels. “Op 26 september hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare vriendin Brenda Haemers, die haar moedige strijd tegen maag- en slokdarmkanker heeft verloren”, zegy Sofie Steelandt van ’t Gavergoed. “Brenda’s doorzettingsvermogen en kracht inspireerden ons om in actie te komen. Dat resulteerde in een grote wafelbak in samenwerking met de Double Digit Rally ten voordele van Spijs, een organisatie van lotgenoten. Dankjewel aan iedereen die een bestelling plaatste of langskwam voor een babbeltje.” (DRD/foto DRD)