82-jarige Willy redt 9 weken oude puppy uit vijver bij buren

Willy Desmet is een echte held. Hij redde puppy Naya bij de buren van de verdrinkingsdood. Amper vijf dagen was puppy Naya in het gezin toen het noodlot wilde toeslaan… maar daar stak de 82-jarige buurman Willy een stokje voor.

Op een onbewaakt moment, toen de buren afwezig waren wist de puppy Naya, een Samojeed hond, zich uit te leven in de tuin. Tot hij bij de vijver kwam. De puppy sukkelde met zijn pootjes in het water en verstrengelde zich in gespannen visdraden. Deze fijne touwtjes waren rond en over de vijver gespannen om reigers weg te houden. Wat een veilige situatie is voor vissen, is gevaarlijk voor een puppy.

Op dat moment hoorde Willy Desmet (82) een onophoudend gehuil van de puppy bij onze buren. “Ik wist direct dat er iets loos was. Ik keek achteraan tussen de afsluiting, maar kon niets zien. Dan klom ik op de waterpomp en zag dat de puppy verstrengeld zat in de vijver. Ik besefte dat er spoed bij was en ik wilde hem redden. Er was geen seconde te verliezen en ik heb ook geen moment getwijfeld”, vertelt Willy. Hij klom onmiddellijk over een drie meter hoge omheining om de puppy te redden. ‘Ik zou me hopeloos voelen bij de gedachte dat een hond zou verdrinken.’

Nood breekt wet

Het was geen sinecure voor Willy om terug te geraken met de puppy. “Gelukkig stond er bij deze buren een ladder en nam een toegesnelde buurvrouw de puppy over. Mijn gestel is niet meer optimaal maar ik ben ervoor gegaan. Ik heb de ladder gezet en over het hek gesprongen. Ik wist niet hoe ik terug kon geraken. Gelukkig stond er een trapladdertje en kon ik moeizaam terug klauteren. Ik was vooral opgelucht dat het goed gaat met de hond”, aldus de redder. “Normaal mag je niet bij de buren binnendringen maar in deze omstandigheden kon ik niet anders. Nood breekt wet.”

“Zonder onze buurman was onze Naya er niet meer” baasje Wenny Verhamme

Naya’s baasjes, Nancy Dejans (54) en Wenny Verhamme (56), komen er met de schrik vanaf. “We vinden het heldhaftig wat Willy deed. Zijn alertheid om direct in te grijpen. Zonder onze buurman was onze Naya er niet meer. Je moet het maar doen”, zegt Wenny. “Mijn vrouw was gaan werken en ik moest even met mijn nonkel naar het ziekenhuis toen het noodlot bijna toesloeg. Ik had nooit meer gedacht aan die ‘verdomde visdraden’. Onze vorige hond Anouck kende die, maar Naya had daar geen weet van. Naya is pas in ons gezin. Hij is de opvolger van de op 9 mei overleden 11-jarige Alaska-malamute hond.” Ondertussen zijn de visdraden verwijderd.

Zelf blijft Willy vooral bescheiden. Het redden van de hond was volgens hem dan ook ‘het enige wat hij kon doen’ in deze situatie. “Het geeft je een tevreden gevoel als je dat kan doen. Ik kreeg als dank een ontbijt”, vertelt Willy. “Ik vind trouwens buurmanschap belangrijk. Beter een goede buur dan een verre vriend.” Godzijdank is alles goedgekomen.