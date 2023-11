82 bezwaren tegen nieuwe verkaveling in Brielen

Een projectontwikkelaar wil negen huizen bouwen ter hoogte van de Meiboomstraat en Brielenstraat in Brielen, maar omwonenden dienden maar liefst 82 bezwaren in, onder meer over de parkeerdruk. Schepen Philip Bolle (Vooruit) denkt echter dat de parkeerdruk eerder zal afnemen dan toenemen.

Reaset Real Estate uit Ingooigem wil een nieuwe verkaveling ontwikkelen in de Meiboomstraat in Brielen met negen eengezinswoningen. Daarvoor zal onder andere een nieuwe weg worden aangelegd die de huizen zal ontsluiten vanaf de Brielenstraat en vanaf de Meiboomstraat.

Ecosysteem

Tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 7 juli tot 5 augustus werden maar liefst 82 bezwaarschriften ingediend. Een deel van de bezwaren gaan onder meer over de verstoring en aantasting van het ecosysteem van de Wanebeekvallei en het feit dat er nu al soms wateroverlast is bij hevige regenval, maar de meeste bezwaarschriften gaan over mobiliteit en de parkeerdruk.

Volgens de indieners is er onvoldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en is de collectieve parking van 28 parkeerplaatsen onvoldoende ruim. Ze wijzen onder meer naar de al bekende parkeerproblemen door de te kleine parking voor de nabijgelegen voetbalclub Brielen Sport met 150 leden. Ook bij begrafenissen en evenementen in CC Den Briel zou er hoge parkeerdruk zijn.

“Afnemen parkeerdruk”

“Verkavelingen hebben wel vaker de neiging om wat onrust te veroorzaken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. “Mensen zijn gesetteld in hun omgeving en ik begrijp wel dat het voor sommigen een nieuwe situatie met zich meebrengt. Mensen die al heel lang een mooi zicht hebben vanuit hun tuin, zullen dat nu kwijt zijn.”

De schepen denkt echter niet dat de nieuwe verkaveling voor extra parkeerdruk zal zorgen. “Er worden 28 parkeerplaatsen voorzien voor negen woningen. Ik denk dus niet dat die woningen een extra druk zullen leggen op die buurt. Integendeel: misschien zal een deel van de parkeerdruk in het Breydelhof en de Brielenstraat zich verleggen naar die nieuwe weg. Met de aanbouw zal de parkeerdruk dus wellicht eerder afnemen dan toenemen”, besluit schepen Bolle.