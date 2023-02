80ste Sportabedevaart op zaterdag 11 februari: Laatste Sportabedevaart van Sportaproost Ludo?

Op zaterdag 11 februari om 10 uur wordt de tachtigste editie van de Sportabedevaart georganiseerd in de Sint-Bavokerk in Watou. Sportievelingen en hun materiaal worden gezegend en ook familieleden van overleden sporters zijn welkom.

De organisatie deed na de editie van vorig jaar reeds navraag bij de VRT of deze jubileumeditie evenwel geen tv- of radiomis zou kunnen worden. Het antwoord vanuit Brussel was echter negatief, zodat men in Watou met alle mogelijke middelen zal zorgen voor een mooie viering op maat van de aanwezigen.

Erkentelijkheidstrofee

Sportaproost Ludo Lepee wil niet alleen dat de kerk in Watou goed gevuld is met kerkbezoekers, maar wil ook graag 80 vlaggen van sportverenigingen in de kerk zien. “En dat zou moeten lukken. Sportverenigingen beschikten vroeger over een eigen vlag. Ik vermoed dat veel van die verenigingen en clubs die vlag nog altijd in hun bezit hebben. Het zou mooi zijn om al die vlaggen eens vanonder het stof te halen en deze mee te brengen naar de Sportabedevaart.”

“Niet alleen in ons dekenaat Ieper-Poperinge tellen we al tientallen parochies met sportverenigingen die zo’n vlag hebben. Het is mijn droom dat tijdens deze 80ste Sportabedevaart er 80 vlaggen van sportverenigingen, clubs en sportteams de Sint-Bavokerk zouden sieren. Wanneer het voor de sportievelingen zelf niet lukt om naar de kerk te komen, kan er mogelijks een afgevaardigde met de vlag naar de bedevaart komen”, aldus Sportaproost Ludo Lepee.

“Mijn droom is dat tachtig sportvlaggen de kerk zouden sieren”

Sinds enkele jaren wordt een erkentelijkheidstrofee uitgereikt tijdens de viering en dit jaar gaat de trofee naar de overleden vorige Sportaproost Antoon Stragier, die met foto het bidprentje siert. Ook enkele familieleden van hem zullen aanwezig zijn. Antoon was immers jaren een boegbeeld voor de sport in onze provincie. Nadat Ludo Lepee hem in 2007 opvolgde, vond de bedevaart nog jaarlijks plaats in Roeselare, om dan in 2019 naar Watou te verhuizen. Ook in Watou krijgt de bedevaart medewerking van diverse verenigingen. Zo zorgt Okra Watou voor de broodjes en de soep na de viering.

Met pensioen

Velen willen elk jaar dit moment van hoop en herinnering meemaken. De vraag blijft natuurlijk hoe lang nog. Pastoor Ludo Lepee (74) gaat immers begin volgend jaar met pensioen en zal naar Beveren aan de IJzer verhuizen, gemeente waar hij afkomstig van is. In Watou en omgeving vrezen velen dat de 80ste editie van de Sportebedevaart wel eens de laatste zou kunnen worden van Ludo en zijn team.

