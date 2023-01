80-tal academici en professoren vragen Belgische overheid om werk te maken om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen

Olivier Vandecasteele (42) afkomstig uit Aalbeke wordt al 11 maanden lang vastgehouden in erbarmelijke omstandigheden in Iran. 82 vooraanstaande academici en professoren aan universiteiten roepen de Belgische overheid op om alles in het werk te stellen om Olivier terug thuis te krijgen. “Er moet een einde komen aan de ernstige schending van zijn mensenrechten”, klinkt het resoluut.

Zondag 22 januari werd er in Brussel een manifestatie gehouden om aandacht te vragen voor Olivier Vandecasteele. Olivier zette zich jarenlang in het buitenland in voor ngo-organisaties. Hij had beslist om het wat rustiger aan te doen en zich te settelen in Oostduinkerke. Maar hij moest nog terug naar Iran om daar enkele zaken af te handelen met de bank, die niet vanuit België konden.

“Olivier wordt gevangen gehouden in Iran in erbarmelijke omstandigheden en kreeg geen eerlijk proces”

Olivier werd in Iran gearresteerd en wordt er nu al meer dan elf maanden in isolatie vast gehouden. Iran beschuldigde Olivier van spionage en na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen. Zijn familie heeft in de afgelopen elf zware maanden slechts vier keer met hem contact gehad.

Erbarmelijke omstandigheden

De omstandigheden waarin Olivier wordt vastgehouden, zijn erbarmelijk. Maandenlang sliep hij op de vloer, bleef het licht 24 uur aan en kreeg hij enkel brood, water, rijst en linzen. Zijn toestand ging fel achteruit: hij verloor op korte tijd 25 kilo, rond zijn tenen vormen er zich bloedzakken, hij verliest nagels en heeft ook verontrustende tand- en maagproblemen.

“België moet de grondrechten van Olivier beschermen en alles in het werk stellen om hem terug te brengen”

Zijn familie deed al meermaals een oproep naar de overheid en andere instanties om actie te ondernemen. Nu sluiten 82 vooraanstaande academici en professoren zich hierbij aan. “Het leven van Olivier Vandecasteele is in onmiddellijk gevaar: er wordt namelijk gevreesd dat hij de ondraaglijke omstandigheden van zijn gevangenschap niet lang zal kunnen overleven. België moet zijn grondrechten waarborgen en beschermen. Wij vragen de Belgische autoriteiten dan ook om alles in het werk te stellen om die schending van zijn rechten te stoppen en Olivier terug te brengen naar België.”