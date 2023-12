De 80-jarigen van Reninge en Noordschote kwamen bijeen in ‘t Molenhof in Oostvleteren. Op de reünie waren 14 personen aanwezig. Het was voor velen een blij weerzien. Op de foto zien we zittend v.l.n.r. Maria De Keyser, Rita Matthys, Simonne Hoorelbeke en Willy Thybaut en staand v.l.n.r. Maria Ollevier, Maria Vandamme, William Allemeersch, Raymonde Spilliaert, Hugo Leuridan, Solange Pysson, Paul Doom, Anna Ghyselen, Frans Dekeirel en Cecile Decaesteker. (KVCL/gf)