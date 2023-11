De Zwevegemse 80-jarigen kwamen onlangs samen in het Balladehof in Zwevegem voor een reünie. Schepen van Jeugd, Isabelle Degezelle, mocht er namens het gemeentebestuur de aanwezigen feliciteren. Ze gaf een kleine toespraak waarbij ze enkele hoogtepunten uit die 80 jaar in herinnering bracht. Het zorgde meteen voor gespreksstof voor tijdens de maaltijd en het gezellig samenzijn achteraf. Er werden ook al plannen gemaakt om over vijf jaar opnieuw zo’n bijeenkomst te organiseren. (GJZ/foto GJZ)