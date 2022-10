8 Kortrijkse jongeren op 97ste Europees Jeugdparlement in Kortrijk: “Voor hen wordt het thuismatch”

Van 29 oktober tot en met 6 november, tijdens de herfstvakantie, zal Kortrijk de gaststad zijn voor 300 jongeren afkomstig uit 40 Europese landen. Acht leerlingen van het Guldensporencollege Campus Kaai zullen België vertegenwoordigen. “Elk land mag experts afvaardigen. Elke leerling in de groep verdiept zich dus in een bepaald domein en zal vervolgens als vertegenwoordiger van België in debat gaan met de andere deelnemende landen”, zegt begeleider en leerkracht Steven Vanlersberghe.

Het is sinds 2009 geleden dat België de jonge Europeanen mocht verwelkomen. Zij zullen beleidsvoorstellen formuleren, in dialoog gaan met beleidsmaker en aan de hand van sociale en culturele activiteiten verschillende Europese regio’s met elkaar verbinden. Acht leerlingen van het zesde middelbaar van het Guldensporencollege campus Kaai zijn na de nationale sessie geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de internationale samenkomst van het European Youth Parliament (EYP). “Voor hen wordt het dus een thuismatch”, zegt leerkracht Steven Vanlersberghe. Hij begeleidt al 18 jaar de leerlingen.

Experts afvaardigen

De simulatie van het Europees jongerenparlement is binnen het Guldensporencollege een aanbod in de vrije ruimte voor het vijfde middelbaar. Wie interesse heeft, kan hierop intekenen en na een succesvolle selectie het jaar erop ons land vertegenwoordigen. “Elk land mag binnen de delegatie experts afvaardigen. Elke leerling in de groep verdiept zich dus in een bepaald domein en zal vervolgens als vertegenwoordiger van België in debat gaan met de andere deelnemende landen die ook elk een expert hebben afgevaardigd. Het is de bedoeling om per groep problemen te ontleden en oplossingen aan te bieden. Deze resoluties worden op het einde voorgesteld en verdedigd”, legt Steven uit.

“De meeste leerlingen nemen deel voor de ervaring” leerkracht Steven Vanlersberghe

“EYP is een intensieve week met een bepaald jeugdbewegingsgehalte. Je leert mede dankzij de teambuildingactiviteiten in een korte tijd enorm veel mensen kennen uit verschillende landen. Daaruit ontstaan soms vriendschappen voor het leven. De meeste leerlingen nemen deel voor de ervaring.”

Twaalf resoluties

In totaal zullen er twaalf politieke vraagstukken worden behandeld met als resultaat twaalf resoluties met beleidsaanbevelingen. Zo zal het onder andere gaan over het Oekraïense lidmaatschap van de Europese Unie, een trans-Atlantisch handelsakkoord met de Verenigde Staten, een digitale euro en de wooncrisis. Op 4 en 5 november worden deze resoluties besproken, waarbij de eerste dag van de plenaire zitting zal plaatsvinden in het hart van de Europese democratie: het Europees Parlement. “Op 3 november kunnen jongeren tussen 15 en 26 jaar uit verschillende Europese landen hun talenten tonen in de Howest Penta. De opbrengst gaat via de Sint-Michielsbeweging integraal naar jongeren in nood”, vertelt Jason Scofferi, project manager van het 97ste Europees Jeugdparlement. “De plenaire zitting zal worden geopend door Roberta Metsola, voorzitster van het Europees Parlement. De goedgekeurde resoluties van EYP worden gebundeld en overgemaakt aan verschillende beleidsmakers in het Europees Parlement die met de visie van de jongeren aan de slag kunnen gaan.”

Tickets zijn te verkrijgen via het Facebookevenement ‘Euroconcert Kortrijk 2022’. Gratis toegang voor kinderen onder de 12 jaar.