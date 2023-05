7de toertocht (en ook 1ste gravelrit) voor WTC De Putters

Zaterdag organiseert WTC De Putters zijn jaarlijkse toertocht. Opmerkelijk: naast een rit op de weg is er voor de eerste keer een graveleditie.

Rik Maene (57) tekende het parcours uit. “In januari kwam voorzitter Dries Hillewaere met het idee op de proppen om ook een gravelrit te organiseren”, vertelt Maene. “So Debaere en ik werden warm gemaakt om ons daarvoor te engageren en zagen dat wel zitten: So alle aanvragen en ik het parcours. Met goed teamwork is veel mogelijk, maar hoe dan ook was het een uitdaging. Onze toertocht is jaarlijks een groot succes. De gravelrit moet er naast kunnen staan, dus moet het ook goed georganiseerd zijn.”

Geen mountainbikerit

De organisatoren zaten snel op één lijn: het mocht geen mountainbikerit worden waarbij het woord mountainbike door gravel werd vervangen. “Neen, we wilden een echt gravelparcours”, benadrukt Maene. “De zwaardere mtb-stroken laten we dus weg. Voor slijktoestanden hoeven de deelnemers niet te vrezen. Het is een echte rondrit op een erg afwisselend parcours: boswegen, dreven, enkele technische passages en na de bevoorrading ook een drietal kilometer op de weg om even te bekomen. Het is een rit voor gravelfietsen, al kan je onze toer natuurlijk ook met een mountainbike afhaspelen.”

Parcours

De gravelrit loopt via Hertsberge, Doomkerke, Sint-Joris, Maria-Aalter en Beernem. Onder meer het Kampveld, Vagevuurbos, De Vaanders, Hooggoedbos en Ryckevelde worden doorkruist. De toertocht op de weg, die al voor de zevende keer plaatsvindt, brengt alle deelnemende wielertoeristen traditiegetrouw via de Poelberg en Kruishoutem tot in de Vlaamse Ardennen, waar enkele hellingen beklommen worden. Meer dan 50 medewerkers zullen alles in goede banen leiden. Maene hoopt op een alweer succesvolle editie. “Eentje waarop we kunnen voortbouwen. Na zeven jaar is onze tocht een begrip in de streek. In regio Brugge leeft het enorm, ook de eerste graveleditie. Cycling Team Touristic, een groep avontuurlijke rijders in Brugge, organiseren voor onze Putters Classic zelfs een apart peloton om de rit in groep af te werken. We hopen dat we de mensen die zaterdag naar Oostkamp afzakken, een heel leuke fietsdag kunnen bezorgen.” (TVB)