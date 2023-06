7de editie van Golden Classic schot in de roos

Een stralende zon, een unieke collectie aan klassieke wagens en een feestelijke sfeer. De 7de editie van Golden Classic was meteen een schot in de roos.

Een net-niet uitverkochte editie waaraan 84 wagens deelnamen. Dat was Golden Classic anno 2023. Zaterdagmorgen verzamelden de liefhebbers van klassieke vierwielers aan CC Het Applauws, waarna ze vertrokken voor een rondrit die ze zelfs tot in het Waalse Leuze bracht.

De apotheose volgde in de late namiddag, wanneer de deelnemers Lauwe opnieuw binnen reden. Lauweplaats werd omgetoverd tot een openluchtmuseum, waar iedereen de voertuigen kon gaan bewonderen. Van compacte cabriolets tot een unieke BMW met een waarde van 1,6 miljoen euro? Ze stonden er allemaal uitgestald, een moment waar heel wat mensen van genoten, camera in aanslag.

Waaier aan evenementen

Ook een groep geschiedenisliefhebbers tekende present, compleet met legerkostuums en voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Golden Classic event was overigens slechts één van de festiviteiten die dit weekend het centrum van Lauwe wist op te kleuren. Zaterdagmorgen weerklonken er al deuntjes uit de luidsprekers van basisschool de Wonderwijzer en die van basisschool Ter Molen, die beiden hun schoolfeest organiseerden. In de late namiddag werden de terreinen van White Star Lauwe dan weer omgetoverd tot een enorme danspiste voor Festival For Friends, terwijl er in de richting van de LAR dan weer een vinkenzetting plaatsvond.

Zondag waren het de wielrenners die de trend bepaalden, tijdens de Grote Prijs Bouw & Renovatie. Honderden mensen verzamelden langs het parcours, dat de sportieveling dwars door het centrum bracht.