79ste Sportabedevaart in Watou biedt hoop aan sporters en familie

Na een jaar onderbreking organiseert het team van de Sportabedevaart opnieuw deze unieke samenkomst in de Sint-Bavokerk in Watou. Sportievelingen worden er gezegend en familieleden van overleden sporters zijn vooral blij met de levendige herinnering.

Covid-19 was vooral vorig jaar de kerkgangers en, zeker in het voorjaar, ook de sportievelingen niet zo gunstig gezind. De 79ste editie van de jaarlijkse Sportabedevaart kon toen niet doorgaan. Dit jaar kan de dag van herinnering en hoop wel plaatsvinden, op zaterdag 12 februari om 10 uur in de Sint-Bavokerk in Watou.

Voorheen was er in elk bisdom een bedevaart voor sportievelingen, maar nu is er alleen eentje in bisdom Brugge. “En dat is eigenlijk bijzonder spijtig. Voor ons bisdom begon alles in 1943 toen pater Van Clé wielrenners samenbracht voor de zegening van henzelf en hun materiaal. Het werd een dusdanig succes dat de jaarlijkse Sportabedevaart geboren was. Met uitzondering van vorig jaar is er elk jaar een bedevaart geweest. De bedevaart groeide uit tot een veel ruimer publiek met zowel sportievelingen als sympathisanten.”

“Allerlei soorten sport komen nu aan bod, al blijven zeker fietsers en voetballers de grootste groep. Tijdens de mis mogen de fietsers hun fiets in de kerk plaatsen en andere sportievelingen hun materiaal ook. Na de mis zal de voorganger, vicaris Piet Vandevoorde, alle fietsen en andere sportattributen zegenen”, vertelt Sportaproost Ludo Lepee (73).

De bedevaart vond jaren plaats in Roeselare, maar vanaf 2019 organiseert het team ze nu in Watou, waar er ook goede medewerking is van Okra Watou.

Verlies en hoop

Naast de zegening van de sportievelingen en hun materiaal is de Sportabedevaart ook een ontmoetingsplaats voor naasten en familieleden van overleden sportmensen. “Alle West-Vlaamse sportievelingen worden hier herdacht. Bekend of niet bekend, een grote tv-sport of een cafésport: iedereen telt voor ons”

“ Op een bidprentje dat de namen van de ons bekende overledenen van 2020 en 2021 zal bevatten, staan ook de woorden herinnering en hoop vermeld. Ik weet niet of het komt door corona, maar heel wat meer mensen dan andere jaren hebben gemeld dat ze aanwezig zullen zijn om dit moment van herinnering mee te maken. Ondanks het verlies blijft er nog altijd de hoop”, aldus nog Ludo Lepee. Uiteraard dienen alle kerkbezoekers het mondmasker te dragen.

Postume trofee

Sinds een aantal jaar wordt tijdens de Sportabedevaart ook de Trofee van Erkentelijkheid toegekend aan een West-Vlaming die wat betekend heeft voor de sport. Roger Decock uit Tielt won in 1952 de Ronde van Vlaanderen en elk jaar kwam hij – 77 jaar lang – naar de Sportabedevaart. In 2020 kon hij er niet meer bijzijn. Later dat jaar, in de maand mei, overleed Roger. De Trofee van Erkentelijkheid wordt dan ook graag tijdens de viering overhandigd aan zijn familie, onder wie oud-renner en schoonzoon Jackie Coene en kleindochter Veroniek Coene, die zelfs naar het WK Wielrennen mocht.

(PC)