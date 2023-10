75ste nationale plechtigheid voor gesneuvelden in Steenkerke

Het nationaal bestuur vzw IJzerfront voor België richtte onlangs voor de 75ste keer een nationale bedevaart naar de graven van de IJzer in. Dat deed het in samenwerking met Defensie en het stadsbestuur van Veurne. De plechtigheid begon met een eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk. Na deze viering vertrokken de aanwezigen naar de militaire begraafplaats. Er waren toespraken van de nationaal voorzitter Tonino Cherlet, schepen Jonas Bel van Veurne en een voordracht van Nadine Lamote over de geschiedenis van de militaire begraafplaats. Nadien volgde een bloemenhulde door personaliteiten en vaderlandslievende verenigingen en enkele kinderen van Steenkerke. De middag eindigde met een vriendschapsmaal verzorgd door eethuis Savagan Home. (foto JTV)