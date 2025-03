750 Oekraïense vluchtelingen leven in twee werelden in Brugge, De Levensboom probeert hen te integreren

Brugge telt 750 Oekraïense vluchtelingen. De vereniging De Levensboom probeert hen te integreren in de lokale gemeenschap. Ze leven in twee werelden: enerzijds willen ze in Brugge een nieuw leven opbouwen, anderzijds zijn ze bang voor het lot van hun achtergebleven familieledenomdat ze vree

Zondag trokken een tiental leden van ‘De Levensboom’ naar de Amerikaanse ambassade in Brussel om er samen met andere Oekraïense vluchtelingen te betogen tegen de wispelturige en voor velen onbeschofte houding van president Donald Trump.

Integratie

Liliia Moskaliuk (39) is de drijvende kracht achter De Levensboom, die culturele evenementen organiseert voor de 750 Oekraïense vluchtelingen in Brugge en hen probeert te integreren in de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd zamelt deze vereniging geld en hulpgoederen in voor Oekraïne.

“Ik ben afkomstig uit Rivne en ben op 13 maart 2022 met mijn toen vierjarige dochter Solomiia in Brugge beland. Mijn man moest in Oekraïne blijven om te strijden tegen de Russische invallers. In Oekraïne was ik sales manager, na het volgen van Nederlandse lessen heb ik nu dankzij artikel 60 een tijdelijke job gevonden als assistente op de griffie van de rechtbank”, vertelt deze vrouw.

Kryla

Net als bijna alle andere Oekraïense vluchtelingen die in Brugge verzeilen, kreeg zij hulp van haar landgenote Svitlana Musina (60), die uit Donetsk afkomstig is en al 27 jaar in Brugge woont. De liefde voor een Brugse cameraman bracht Svitlana Musina in maart 1998 naar Brugge. Deze Oekraïense kinderarts herschoolde zich en geeft inmiddels al 21 jaar bij Vives les aan de studenten verpleegkunde.

Ze richtte in september 2022 het educatief en creatief centrum Kryla op: kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen op zaterdag in De Brug creatieve lessen in tekenen en handwerk volgen. ‘s Namiddags creëert TAK er kindertheater. Svitlana Musina raakte bij de jongste verkiezingen voor CD&V verkozen als gemeenteraadslid en is blij dat Brugge solidair is met Oekraïne. De voorbije week was het stadhuis elke avond verlicht in de geel-blauwe kleuren van dat geteisterde Oost-Europese land.

Leefloon

“De meesten van de 750 Oekraïense vluchtelingen in Brugge zijn vrouwen en hun kinderen”, vertelt Svitlana Musina. “Aanvankelijk werden ze in twee kloosters opgevangen. Bij hun aankomst ondertekenden ze een contract met het OCMW, waarin duidelijk als voorwaarde voor het ontvangen van leefloon vermeld staat dat ze Nederlands moeten leren. Daartoe zijn ze zeker bereid, maar ze willen ook zo snel mogelijk aan een job geraken.

Er is één minpuntje, er schort wat aan het protocol. Want als de vluchtelingen een dag of een week op proef werken, maar ze voldoen bijvoorbeeld niet wegens onvoldoende kennis van het Nederlands, zijn ze hun leefloon kwijt. Dat duurt tot de commissie samengekomen is en opnieuw een leefloon uitkeert. Voor het inpakken van appels in een fabriek of om te werken in een visverwerkend bedrijf moet je toch geen perfect Nederlands kennen?”

Razend

Volgens Svitlana Musina leven de Oekraïense vluchtelingen in twee werelden: “Enerzijds willen ze in Brugge een nieuw leven opbouwen, anderzijds zijn ze bang voor het lot van hun achtergebleven familieleden. Vorige week had ik een Oekraïense vriendin op bezoek.”

“Ze vertelde mij over de stress die de bewoners meemaken: ze kunnen amper slapen, omdat er op elk moment een Russische bom kan vallen. En toch verliezen ze hun moed niet. Tijdens hun slapeloze nachten zijn ze creatief bezig met het vervaardigen van beschilderde stenen, sjaals en halskettingen.”

De voor velen erg hufterige manier waarop de wispelturige Amerikaanse president Donald Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky in Washington recent ontving, maakt Liliia Moskaliuk en Svitlana Musina razend. Eerstgenoemde ging zondag in Brussel betogen aan de Amerikaanse ambassade, laatstgenoemde stelt: “Begrijpt Donald Trump niet dat de bevolking van Oekraïne al drie jaar lijdt onder de oorlog die Rusland gestart is?”

Vrouwendag

“Willen de Verenigde Staten echt dat Oekraïne capituleert en de door Rusland bezette gebieden opgeeft? Mijn geboorteregio Donbas is in Russische handen. Stel je eens voor dat België na WO I Diksmuide en Ieper moest afgeven aan de Duitsers? De regio Donetsk ligt, net als de Westhoek, vol begraafplaatsen, waar onze familieleden gestorven zijn voor vrijheid en onafhankelijkheid. Zijn al die mensen dan voor niets gestorven?”

Op 11 april vertrekt Svitlana Musina opnieuw met een hulpkonvooi naar Oekraïne. Liliia Moskaliuk bereidt een feest voor dat De Levensboom op internationale vrouwendag in buurtcentrum De Balsemboom op touw zet.