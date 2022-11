75-jarige oud-leerlingen lagere school in Loppem heffen het glas

Sinds ze 50 werden, hielden de heren en dames die vanaf begin de jaren ‘50 samen de Loppemse schoolbanken deelden een vijfjaarlijkse reünie. Mieke Van Poucke en Norbert Matthijs kregen opnieuw een 20-tal leeftijdsgenoten verenigd om tijdens een feestelijk diner in Salons Denotter het leven van toen en nu te bespreken.

Niettemin hun ervaren leeftijd hadden Mieke en Norbert zowaar ook nog twee oud-leerkrachten uitgenodigd: Loppemnaars Annie Vandierendonck en Georges Tant. Beiden zijn tien jaar ouder dan hun oud-leerlingen, en stonden als juf en meester hun eerste jaar voor de klas.

Georges’ eerste schooljaar was 1956-57 in het derde en vierde leerjaar. De meisjesschool was waar nog steeds de huidige Sint-Maartenschool op Loppem dorp ligt. De jongens kregen les in een gebouw aan de overkant van de straat. Annie en Georges konden toen niet denken dat zij hun oud-leerlingen zóveel jaren later zouden terug verenigd zien.

We herkennen Roland Beuselinck, Freddy Buffel, Gerard David, Rudi Deschacht, Gabriël Strubbe, Bertrand Vandaele, Leo Verhaeghe, Francois Calleeuw, Frieda Lenoir, Agnes Demunter, Liliane Deruwe, Rita Devoogt, Rita Naessens, Roger Clybouw, Georges Denolf, Rita Taveirne, Jack Depla, Eric Hillewaert, Lucienne Jacobs, Christiane Derous, Herman Duron en Fernand Timmerman.

(HV/foto HV)