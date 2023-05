74.000 euro voor studie over villa ’s Gravenwinkel in Torhout

Het Torhoutse stadsbestuur heeft een tijd geleden een extern bureau aangesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden van de oude villa op het aangekochte domein ’s Gravenwinkel zijn. “Die studie heeft een smak geld gekost, maar ik heb niet de indruk dat hij veel heeft opgeleverd”, zei onafhankelijk raadslid Koen Sap tijdens de gemeenteraadszitting van maandag. Schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V) was het daar niet mee eens.

Het bewuste bureau is vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi uit Leuven. “Ik zou wel eens willen weten wat die firma ons bijgebracht heeft”, aldus Koen Sap. “Het lijkt een mager beestje te zijn geweest.”

“Duur, maar zijn geld waard”

Schepen Denolf gaf toe dat de studie veel heeft gekost: ruim 74.000 euro, waarvan weliswaar 28.000 euro door Onroerend Erfgoed gesubsidieerd. “Maar we hebben waar voor ons geld gekregen”, zei ze. “Het bureau heeft elke ruimte van het huis bekeken en in detail beschreven wat ermee aangevangen kan worden. Ook werd ruimte per ruimte berekend hoeveel het zou kosten om ze te renoveren of te restaureren. Het eindresultaat is een helder en grondig uitgewerkt document dat de kandidaat-investeerders alle mogelijke info over het gebouw verstrekt. Zonder een dergelijke studie zouden we de villa nooit op een fatsoenlijke wijze op de markt kunnen brengen. Het geld dat we de externe firma betaald hebben, is dus geenszins over de balk gegooid.”