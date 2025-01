73 personen op oudejaarsfeest in de Raat in Oostkamp

Op oudejaarsavond sloegen de Lions Oostkamp en de vrijwilligers van het ontmoetingshuis ’t Gezelletje uit Oostkamp de handen in elkaar om in de Raat in Oostkamp meer dan 70 personen, die het wat moeilijker hebben of alleen zijn die avond, een feestmaal aan te bieden en een gezellig samenzijn waarbij er afgeteld werd naar 2025.

De nieuwjaarsperiode is een tijd van vreugde en samenhorigheid, maar voor sommigen ook een moment van eenzaamheid. Al meer dan 25 jaar zet Lions Oostkamp vzw, in samenwerking met ‘t Gezelletje van Oostkamp en heel wat vrijwilligers, zich in om het verschil te maken voor eenzamen en minderbedeelden uit de regio. Het hoeft geen betoog dat samen vieren op oudjaarsavond een verlangen is dat meer dan ooit bij de meeste mensen leeft, maar omdat vele mensen daarvan om een of andere reden uitgesloten zijn of niet in de mogelijkheid zijn, was het reeds kort na de opstart van ’t Gezelletje een uitdrukkelijke keuze om aan dat verlangen een antwoord te bieden.

Verschillende vrijwilligers, Lionsclub Oostkamp en enkele sponsors sprongen mee op de kar en het oudejaarsavondfeest werd een jaarlijkse realiteit. De belangrijkste ingrediënten zijn: samenzijn, ontmoeting, muziek, lekker eten en fijne dranken en inzet van vrijwilligers en gelukkige gezichten in een gezellige sfeer. “Tot op vandaag blijft de doelstelling die er was vanaf het begin gelden. Een van de aanwezigen drukte het in een bedankingsbriefje eens als volgt uit: oudejaarsavond vieren met ’t Gezelletje is voor mij samen gezellig onder mensen zijn en even kunnen en mogen vergeten hoe ondraaglijk het alleen zijn soms kan zijn”, wist Lieve Deseure van ’t Gezelletje te vertellen.

Lions Oostkamp brengt warmte en verbinding tijdens nieuwjaarsperiode

Het jaarlijkse oudejaarsfeest werd deze keer georganiseerd voor zo’n tachtig gasten voor een avond vol gezelligheid en warmte. De leden van Lions Oostkamp stonden zelf in de keuken om een heerlijk driegangenmenu te bereiden, terwijl een tiental vrijwilligers meehelpt om het feest op de avond zelf vlekkeloos te laten verlopen. Het menu omvat een receptie met hapjes, een voorgerechtenbord bestaande uit tomaat garnaal, een smakelijke hoofdmaaltijd met warme beenham en groentjes en als dessert koffie met taart. Om middernacht werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een glas cava. Naast het culinaire genieten is er ook ruimte voor live muziek, dans en samenzang, wat zorgt voor een uitbundige sfeer. Als afsluiter krijgen alle gasten een kleine attentie, zoals peperkoek of chocolaatjes, mee naar huis. “Dit was maar mogelijk dankzij de steun van lokale handelaars en de inzet van vele vrijwilligers waardoor de Lions Oostkamp voor een warme en feestelijke avond konden zorgen. Zo kunnen deze mensen met een glimlach en in goed gezelschap het nieuwe jaar beginnen,” vertelde Frank Devlieghere, voorzitter van de Lions.

De inkleding van de zaal en de bediening tijdens het oudejaarsfeest zelf werd verzorgd door de vrijwilligers van ’t Gezelletje. Iedereen heeft zijn eigen reden om hier mee te helpen. Zo ook Katrien Van Steenkiste die de verantwoordelijkheid van dit feest op zich nam. “Toen mijn echtgenoot op 31 december 2004 de late ploeg moest werken zocht ik een zinvolle tijdsbesteding op oudejaarsavond. Zo kwam ik bij ’t Gezelletje terecht. Vol spanning trok ik met onze zoon Brecht, toen 11 jaar, naar het feest waar we warm werden onthaald. Het was een goeie groep vrijwilligers en zo hebben we ons blijven engageren. Sedert enkele jaren ben ik de verantwoordelijke voor de organisatie van het feest.”

“We starten reeds in september met onze eerste bijeenkomst. De flyers worden gemaakt, de sponsors worden aangesproken, de vrijwilligers worden aangeschreven, er wordt een DJ gezocht en ga zo maar door. Begin november kwamen we nogmaals samen om alles te bekijken. Dit jaar ben ik iedereen in de sociale kruidenier gaan aanspreken. Ook in de andere ontmoetingshuizen werd reclame gemaakt. Zo komen we opnieuw aan 73 deelnemers. Na corona was het moeilijk om de mensen er weer te krijgen. De voldoening die je van de mensen krijgt zorgt ervoor dat ik er het volgende jaar met volle goesting aan begin”, besluit Katrien Van Steenkiste