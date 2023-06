71ste editie van de Heilige Bloedprocessie in Koekenbrooddorp: “Klein, maar groot van hart”

Zondag kan iedereen genieten van de 71ste Heilige Bloedprocessie in Voormezele, traditioneel de eerste zondag na Pinksteren. We blikken vooruit met eregouverneur en voorzitter van het organiserende comité Paul Breyne (76).

“De Heilige Bloedprocessie is religieus erfgoed in ons Koekenbrooddorp. De bijnaam van ons dorp hebben we al heel lang. We zijn klein van omvang maar groot van hart”, vertelt Paul Breyne die intussen 16 jaar voorzitter is. “Ons comité telt ongeveer elf mensen. Als voorzitter zorg ik ervoor dat alles goed verloopt en onderhoud ik de contacten en public relations. Ik zit de vergadering voor en trek de conclusies. De dag zelf houd ik een oogje in het zeil en zal ik iedereen begroeten, maar het is vooral onze regisseur Johan Sohier die dan het voortouw zal nemen.

500 figuranten

De processie is een een evocatie van bijbelse taferelen en het lijdensverhaal van Jezus Christus. De geschiedenis van het Heilige Bloedrelikwie door de eeuwen heen komt ook aan bod. “De meesten kennen de processie uit Brugge, in Voormezele is het iets bescheidener. “Al is de inzet van de deelnemers minstens even groot. We tellen elk jaar ongeveer 500 figuranten, verspreid over 15 praalwagens. Veel van hen wonen in of zijn afkomstig uit Voormezele.

“Deelnemen is een erezaak. De figuranten zijn gedisciplineerd”

Ook de naburige gemeenten leveren figuranten. Niet iedereen die deelneemt is kerkganger en deelt dezelfde overtuiging, maar voor velen is het toch een erezaak om deel te nemen. Je merkt een grote solidariteit. Iedereen is heel gedisciplineerd en beseft dat het geen stoet maar wel een processie met religieuze achtergrond is.”

Eregasten

Als kind stapte Paul al mee en was de processie tijdens de week. “Er was zelfs een periode dat we met een hele stoet uit Ieper kwamen. Nu doe ik nog steeds mee en trekken we door de straten van Voormezele met start- en eindpunt aan de kerk. Vroeger kwam er massaal veel volk op af, nu is het heel wat minder, maar voor de huizen staat er toch altijd nog veel volk. Wie langs het parcours staat, hoeft niet te betalen. Voor een plaats op de tribune vragen we een kleine bijdrage. Daarnaast is er veel ambiance in de bar en op de kermis. Voor fietsen en auto’s is er voldoende parkeergelegenheid. Na de processie is er om 16.30 uur nog een bedevaartsmis die wordt geleid door onze eregast: de prior van de abdij van Steenbrugge Dom Godfried Feys. Ook de nieuwe deken Miguel Dehondt is zondag een eregenodigde.”

Dartstornooi

In aanloop naar de processie voorziet het comité een extra activiteit. “Vorig jaar was dat een quiz en dit jaar is er op zaterdag 3 juni een dartscompetitie op het Heuvellandplein. Iedereen is van harte welkom om een pijltje te gooien.”

Meer info: voormezele.be