700-tal Meulebekenaars klonken samen op een mooi 2023

De Meulebekenaren konden zondag opnieuw samen klinken op het nieuwe jaar. Door de coronapandemie werd de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door het gemeentebestuur, voor twee jaar opgeborgen. Nu konden de inwoners van Meulebeke eindelijk weer hun beste wensen voor 2023 in groep overmaken in het OC Vondel.

Elk gezin ontving een nieuwjaarsbrief met warme groeten van het gemeentebestuur. Burgemeester Dirk Verwilst meldde dat ondanks de vele uitdagingen van deze tijd iedereen uitkijkt naar een hoopvolle toekomst. Ook via YouTube richtte hij zijn nieuwjaarswensen naar de bevolking. “Na de moeilijke coronajaren waarin iedereen in zijn kot diende te blijven, worden we nu geconfronteerd met een oorlog in onze achtertuin”, aldus Dirk Verwilst. “We dragen de nadelige effecten hiervan mee, denken we bijvoorbeeld aan de bijzonder hoge prijzen voor onze energie. Alles is duurder geworden en dat is voor veel mensen lastig. Samen met ons bestuur willen we iedereen ondersteunen zodat we onze opgebouwde welvaart kunnen delen.”

Betere toekomst

“We staan voor uitdagende tijden maar toch is de toekomst hoopvol. Ik ben fier op onze bevolking omdat ik er van overtuigd ben dat we ook in moeilijke tijden elkaar weten te ondersteunen, dankzij iedereen die een steentje bijdraagt, iedereen die een zorgende hand uitsteekt, een ondersteunende schouder biedt of een luisterend oor leent aan iemand die er nood aan heeft. Laat ons nu klinken en verlangend uitzien naar die betere toekomst.”

Zo’n 700 inwoners van Meulebeke tekenden present.

