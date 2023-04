700.000 euro Vlaamse subsidies voor Ieper, Heuvelland en Koksijde: “Om culturele infrastructuur energiezuiniger te maken”

Zowel in Ieper, Heuvelland en Koksijde kan met Vlaamse subsidies culturele infrastructuur aangepakt worden op het vlak van energiebesparing. “Zo maakt Vlaanderen het mogelijk om op een duurzamere manier gebruik te maken van ons erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg en hierover een vraag stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA).

In West-Vlaanderen kunnen drie projecten via subsidies hun culturele infrastructuur aanpakken op het vlak van energiebesparing. De Vlaamse investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.

In totaal werden uit West-Vlaanderen aanvragen ingediend met een totale waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro. “West-Vlaanderen haalt 700.000 euro binnen voor de energiezuinige projecten in Ieper, Heuvelland en Koksijde”, weet Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Lakenhallen en de Sint-Laurentiuskerk

Het meest opvallende project is de Lakenhallen in Ieper. Vlaanderen voorziet 316.003,89 euro om de delen van het dak die tot nu toe nog niet zijn geïsoleerd, wel te isoleren. Het tweede West-Vlaamse project waaraan subsidies zullen worden toegekend is de herbestemming van de kerk in Heuvelland. De Sint-Laurentiuskerk zal worden omgebouwd tot een ontmoetingscentrum met een prijskaartje van 227.968,20 euro. Tenslotte krijgt Koksijde 148.851,86 euro voor het overschakelen van klassieke theaterlichten naar LED-verlichting.

“Deze drie projecten geven een toekomst aan gebouwen die voor de lokale gemeenschap deel uitmaken van onze geschiedenis en cultuur. Het is goed dat ze worden klaargestoomd om nog decennia hun functie te vervullen”, stelt Warnez.

Energiezuinigheid

Al deze Vlaamse subsidies passen in een bredere visie van het nieuwe subsidiereglement van de Vlaamse regering om onroerend erfgoed energiezuiniger te maken. “Dat onroerend erfgoed verduurzaamt is niet alleen goed voor een verlaagd energieverbruik, het maakt het ook makkelijker om de gebouwen te herbestemmen”, aldus Warnez. In totaal zijn er 16 projecten in heel het gewest die in het totaal 3,7 miljoen euro Vlaamse subsidies hebben gekregen.