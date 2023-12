70-tal korte termijn maatregelen en een actiegericht meerjarenprogramma, zo wil minister Peeters wateroverlast in Westhoek aanpakken

Nieuwe overstromingsgebieden en kleine lokale dijken aanleggen, water hogerop bufferen en een betere samenwerking met Frankrijk. Dat zijn enkele van de maatregelen, die minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) voorstelt met de taskforce ‘Weerbare Westhoek’. Die taskforce werd opgericht om met de verschillende partners te kijken na de wateroverlast in de Westhoek in november hoe zo’n situaties kunnen aangepakt en vermeden worden in de toekomst. Het gaat om een 70-tal maatregelen op korte termijn en een geïntegreerd en actiegericht meerjarenprogramma op langer termijn met in totaal een prijskaartje van wellicht 68 miljoen euro.

In november 2023 kreeg de Westhoek te maken met grote wateroverlast en overstromingen. Door de hoge grondwaterstanden, verzadigde bodem, zware neerslag in Frankrijk en West-Vlaanderen en het doodtij, waardoor er moeilijker water kon geloodst worden naar de Noordzee stonden bepaalde gebieden volledig onder water en werd het erg kritiek voor enkele inwoners, die moesten geëvacueerd worden.

De Vlaamse regering besliste op 17 november om een taskforce ‘Weerbare Westhoek’ samen te stellen, die op een maand tijd een advies moesten geven over hoe het waterbeheer duurzaam en veilig verder aangepakt moet worden in de Westhoek en specifiek rond het IJzerbekken. Daarvoor werd er ook rekening gehouden met het bestaande advies van ‘Weerbaar Waterland’ en projecten daarrond, zoals de Blue Deal en het Kilmaatadaptatieplan.

De taskforce kwam drie keer samen in Diksmuide. Verschillende partners, zoals de betrokken gemeentes, de Zuidijzerpolder en Westkustpolder, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, departement Omgeving, departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken kregen de kans om hun input te geven. Het advies bevat enkele concrete maatregelen op korte termijn een plan voor een systeemaanpak om overstromingen en waterschaarsterisico te doen dalen. De Vlaamse Regering zal nu verder met dit advies aan de slag moeten.