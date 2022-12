70-jarigen vieren met bedrijfsbezoek en etentje

De 70-jarigen van Ingelmunster kwamen bijeen voor een bedrijfsbezoek bij de firma Vanassche in Hulste, waarna een feestmaaltijd volgde in ’t Goed ter Couteren in de Handelsstraat. Er waren 59 personen aanwezig, onder wie 34 leeftijdsgenoten.

De leeftijdsgenoten zijn: José Biesbrouck, Linda Beirlandt, Marleen Bossu, Dirk Bourgeois, André Claerhout, Paul Claerhout, Christiane Degrande, Viviane Deprez, Marleen Desmet, Marleen D’haene, Rosanne D’hoop, José De Beuf, Marc Du Pont, Leen Geldhof, Myriam Kindt, Martin Landuyt, Veerle Lauwers, Ludwig Mattan, René Morlion, Geert Pareit, Lievin Pareit, Christel Pieters, Ghislain Sabbe, Marleen Samyn, Jan Van Haute, Freddy Vandeputte, John Vanhoutte, Marleen Vanneste, Frans Verdure, Annie Vergote, Rudy Verschoore, Marleen Vervelghe, Francis Vlegels en Georgette Wullaert. (Patrick D./foto Dominique)