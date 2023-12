70-jarigen Elverdinge vieren feest

In domein-feestzalen De Lissewal langs de Bollemeersstraat kwamen de 70-jarigen samen voor een gezellig samenzijn. Heel wat herinneringen uit vervlogen tijden werden gedeeld. De 70-jarigen geboren, wonend of ‘aangespoeld’ in Elverdinge met partner genoten van een rijkelijk feestmenu, op uitnodiging van organisatoren Mona, Bernard en Annie. Op de foto herkennen we vooraan v.l.n.r. Brigitte Bertier, Marnick Candaele, Mireille Wackenier, Mona Defever, Annie Parmentier, Bernard Dufloucq en Monique Behaeghel en rechtstaand v.l.n.r. Frans Dejonckheere, Mieke Vergauwen, Rosa Nollet, Maria Dejonckheere, Lena Olivier en Gery Knockaert, (foto RLa)