70-jarigen die school liepen in ’t Vogeltje komen bijeen

In Resto Bazil in Westvleteren kwamen de zeventigjarigen bijeen die ooit samen school liepen in de lagere basisschool van ‘t Vogeltje. Zij zaten er op de schoolbanken tussen 1957 en 1968. De aanwezigen brachten ook een bezoek aan de locatie waar ooit hun school stond, maar waar nu acht blokwoningen werden opgetrokken. Op de foto zien we achteraan Rita Vermote, Simone Schoofs en Jacques Soenen en vooraan Guido Devos, Trees Quaegebeur en Martien Sergier. Enkele zeventigjarigen moesten wegens ziekte verstek geven. (PC/foto MD)