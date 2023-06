70 jaar huwelijksgeluk voor Frans en Christiane: “Veel verdragen en water bij de wijn doen”

Christiana Coucke (1933 in Izegem) en Frans Gekiere (1929 in Rumbeke) vierden hun platina huwelijksverjaardag op zondag 4 juni bij hen thuis in de Izegemsestraat in Rumbeke. Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie wenste hen namens de stad, de provincie en het Koningspaar veel geluk.

Doorwinterd facteur

Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen op de kermis in Izegem. Burgemeester Allewaert huwde hen op 29 mei 1953 op het stadhuis van Izegem. Frans was zijn hele beroepsloopbaan postbode in Rumbeke en kon in 1987 op pensioen. Vanaf zijn zestiende sprong hij 41 jaar lang in weer en wind op en af zijn fiets om post rond te brengen, meestal zonder vest, zelfs in volle winter.”

Christiana werkte voor haar huwelijk als schoenstikster bij het schoenbedrijf Jan Devos in Izegem. Na haar huwelijk werd ze een toegewijde huisvrouw en liefdevolle moeder van hun kinderen Marleen en Rik. Marleen was gehuwd met Wilfried Van Hessche (+ 2012), ze woont in Zedelgem en zoon Rik woont met zijn echtgenote Rika Decoene in Moorslede. Ze zijn oma en opa van Niels, Silke en Bert. Noor, Mathis en Elias zijn hun achterkleinkinderen.

Zaïre

Het platina koppel woont sinds 1974 in hun eigen gebouwde woning in de Izegemsestraat, daarvoor woonden ze in de Oekensestraat. Samen hebben ze een flink stuk van de wereld gezien. In 1980 waren ze op bezoek bij een vriendin in het toenmalige Zaïre (nu Congo, red.), een onvergetelijke reis. Sindsdien onderhouden ze aangename contacten met de paters van Scheut. Ze doorkruisten België met de trein. Ze hielden ervan samen in de tuin te werken. “Veel van elkaar verdragen en nu en dan water bij de wijn doen, hét recept voor een lang en gelukkig huwelijk”, besluiten Christiana en Frans met een knipoog. (AD)