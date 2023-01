70 jaar geleden werd Oostende en onze kust getroffen door zondvloed

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 teisterde precies 70 jaar geleden een volwassen noordwesterstorm onze kust en zette Oostende en grote delen van de kustregio onder water. De combinatie windrichting en -snelheid én springtij joeg de golven over de dijken en tot tegen de duinvoet. De gevolgen waren desastreus: naast veel menselijk leed vielen er ook acht doden te btetreuren en de schade in en om de Stad aan Zee was enorm. “Het leek de apocalyps wel”, zegt filmmaker Raoul Servais (94), die als 24-jarige destijds midden in de storm zat.

Die laatste watersnood, gecatalogeerd als een 250-jarige storm, staat nog in het collectief geheugen van al wie voor 1950 geboren is. De vernielende noordwesterstorm die onze kust tijdens die erg koude winternacht terroriseert, beukt ook in op de oostkust van Engeland en het zuidwesten van Nederland, waar in die kolkende vriesnacht ongeveer 1.800 doden vielen. Al dagen voor de ramp drijft de stormwind het oceaanwater richting de ondiepe en trechtervormige zuidelijke Noordzee. Bij het springtij haalt het water om 1.30 uur een recordbrekende waterstand van zeven meter en worden windstoten genoteerd op zee van 150 km per uur: de ingrediënten voor een ramp die wel voorspeld was, maar harder toesloeg dan verwacht.

Aan hele kust

Aan onze kust krijgen naast Oostende vooral Knokke, Heist, de Zeebrugse haven en Nieuwpoort de zwaarste klappen. Maar ook ter hoogte van De Haan-Bredene is de duinenrij serieus afgekalfd, in Lombardsijde komen tuinbouwbedrijven onder water en in de Middelkerkse wijk Krokodil worden bressen geslagen. Bredene-Sas ontsnapt ternauwernood aan veel erger: in de zuidelijke kreekdijk van de Noord-Ede wordt een bres geslagen, waardoor de wijk bedreigd wordt. Op 1 februari wordt van ’s morgens vroeg met man en macht gewerkt om die bres te dempen met zandzakjes. Gelukkig lukt dat tegen het volgende bedreigende springtij kort na de middag.

Bootje varen in de Henri Serruyslaan. © Koninklijke Oostendse Geschied- en Heemkundige Kring De Plate

In Oostende brengt de pas aangetreden liberale burgemeester Adolf Van Glabbeke de brandweer in hoogste staat van paraatheid. Om half een slaan de golven metershoog over de dijk en stroomt het water het lagergelegen stadscentrum in. Een dijkbreuk ter hoogte van de Kapucijnenstraat kan amper vermeden worden. Ook via de handelsdokken zoekt het water zich een weg naar de binnenstad. In het Visserskwartier staat het zilte nat anderhalve meter hoog. Een half uur later zet een ontketende zee in minder dan een uur het volledig centrum tussen Visserskaai, E. Beernaertstraat, Spilliaertstraat en Van Iseghemlaan blank. Vooral het Visserskwartier krijgt het zwaar te verduren. Veel inwoners verliezen hun laatste schamele have en goed. In de Sint-Franciscusstraat bedraagt de hoogste waterstand 1,5 m. Acht mensen verdrinken die nacht: vier in laag gelegen huisjes aan de Spuikom ter hoogte van het Koninklijk Werk Ibis, drie in het centrum en één visser slaat op zee over boord.

Pauselijke sinaasappelen

Het is een ontnuchterend en donker ontwaken op zondag 1 februari: alle woon- en voorraadkelders staan onder water en veel straten staan blank. Elektriciteit, telefoon en radio zijn uitgevallen. In kelders en straten vormen rioolwater, stookolie en zeewater een stinkende cocktail. Ook de steenkoolvoorraden zijn aangetast. Bij het ochtendgloren laveren de eerste roeibootjes door de ondergelopen straten. Daarbij tien politieploegen om diefstal en plundering te counteren. In de kraamkliniek in de Kaaistraat worden moeders en zuigelingen ontzet.

Oostende had al zijn Petit Nice en Petit Paris. Daar kwam nu ook Petit Venice bij. Hier ter hoogte van het Marie-Joséplein en met inkijk in de Adolf Buylstraat. © Koninklijke Oostendse Geschied- en Heemkundige Kring De Plate

Al snel komt de georganiseerde en spontane hulp op gang. Vanuit bootjes worden geïsoleerde burgers van mondvoorraad voorzien. Brandweerbrigades, het leger, stadspersoneel en Rode Kruis zijn gemobiliseerd. Maar ook scholieren en jeugdbewegingen springen bij waar de nood hoog is. De dagen na de zondvloed helpen zo’n 60 brandweerdiensten uit het hele land om de stad watervrij te krijgen. Van overal stromen kleren en dekens toe en zelfs de paus stuurt een paar vrachtwagens sinaasappelen. En de coöperatieve ‘Coo’ (SEO) verdeelt gratis brood, margarine en vlees.

Profitariaat

Maar ook het profitariaat komt bovendrijven: een paar zuivelwinkels slaan hun prijs voor eieren, kaas en melk op, bootverhuurders in het park of bosje vragen 100 frank (2,50 euro) huur voor hun jollen en weer anderen trekken hun sleepnet door de ondergelopen straten om al wat niet te nat of te zwaar was op te vissen. Op zondag slippen de toegangswegen naar de stad dicht door de stroom ramptoeristen en op maandag verteert koning Boudewijn, die ter plaatse komt, zijn eerste natuurramp als erg jonge vorst.

In de nacht van 2 op 3 februari zijn alle straten watervrij en op 6 februari zijn ook alle (woon)kelders leeggepompt. Die dag worden de dodelijke slachtoffers begraven in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Op de begroting wordt 22, 5 miljoen frank extra voorzien om de stad weer ‘leefbaar’ te maken en met Pasen verwelkomen de Oostendenaars als naar gewoonte hun eerste toeristen. Zo zijn ze wel!

Filmmaker Raoul Servais: “Het was net de apocalyps.” © ML

Filmmaker Raoul Servais was ooggetuige: “Levensgevaarlijk waden door het vuile water” Animatiefilmer Raoul Servais werkt tijdens de stormnacht in zijn atelier naast het Ensorhuis aan een paneel voor het komende Bal du Rat Mort in het kursaal. Diverse stroompannes storen zijn nog late bedrijvigheid. Als hij toch enigszins verontrust door het bulderend stormgeweld door het straatraam kijkt, ziet hij auto’s die door het kolkende water worden meegesleurd. “Die wagens hadden brandende koplampen en claxonneerdeen omdat het vocht onder de motorkap kortsluitingen veroorzaakte”, herinnert de intussen veelgelauwerde filmmaker zich. “Wat later zag ik ook een vleugelpiano voorbijdrijven van de nabijgelegen nachtclub Chez Pan in de toenmalige stadsschouwburg. Het leek de apocalys wel.” Met veel moeite kon de toen 24-jarige Servais wat later die nacht het ouderlijk huis bereiken: “Door de overstromende riolen waren de riooldeksels op veel plaatsen weg. Levensgevaarlijk voor wie door het vuile water waadde. Ik zocht mijn weg naar huis met een lange stok, zodat ik op tijd de verraderlijke en dodelijke valkuilen zou kunnen lokaliseren.”

De chaos in het Oostendse stadscentrum was enorm. © Koninklijke Oostendse Geschied- en Heemkundige Kring De Plate

Wijlen ingenieur Robert Simoen: “Toeristisch seizoen gered” Wijlen Robert Simoen was in 1953 als jong burgerlijk ingenieur bij de toenmalige Dienst der Kust verantwoordelijk voor de kustverdediging tussen Bredene en de Nederlandse grens. Daags voor de ramp was hij nog naar de zeedijk gewandeld om naar het stormgeweld te kijken. Hij getuigde daarover in onze krant van 31 januari 2003: “Op zondag 1 februari stuurde mijn baas mij naar Knokke om daar met de hulp van het leger en opgeëiste aannemers de leiding te nemen over de voorlopige beveiligingswerken. De stormschade tussen Oostende en het Zwin was erg groot. De strandtoegangen in Bredene en Klemskerke waren weggespoeld, een deel van de Rotonde op de Wenduinse zeedijk verwoest, de Zeebrugse Leopold II-dam zwaar beschadigd, de kustweg en het tramspoor tussen Zeebrugge en Heist weggespoeld en honderden meters dijk in Knokke weggeslagen. Heel snel werd het plan opgezet om de verwoeste zeewering te herstellen en één maand na de storm konden 20 aannemers aan de slag om elk 200 m zeewering te herstellen. Op 30 juni 1953 was de klus geklaard. Het toeristisch seizoen was gered.”

Steve Timmermans: “Zolang het masterplan kustverdediging niet helemaal is uitgevoerd, blijft er een actueel risico op slachtoffers en schade bij een 1.000-jarige storm.” © PETER MAENHOUDT