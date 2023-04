70 huwelijkskaarsjes voor Daniël en Astrid

Naar aanleiding van hun briljanten bruiloft werden Daniël Verhelst en Astrid Delombaerde ontvangen op het stadhuis van Harelbeke. Zij kregen namens het stadsbestuur enkele geschenken aangeboden door burgemeester Alain Top (Vooruit).

Astrid Delombaerde (88) is geboren op 22 maart 1935 in Harelbeke als oudste van drie. Astrid ging eerst naar school bij de nonnetjes op het Eiland en daarna naar het lager op de Zandberg. Haar middelbaar deed ze in het Heilig Hart tot ze 16 jaar was. Zij werkte eerst als spinster in Vetex en daarna was ze huishoudster. Astrid houdt van kaarten. Daniël Verhelst (88) is geboren op 18 februari 1935 in Bavikhove, ook als oudste uit een gezin van drie. Hij ging naar de Jongensschool in Bavikhove en daarna naar het VTI in Kortrijk. Hij werkte vanaf zijn 15 jaar in weverij Fenaux. Zijn hobby’s zijn vinkenieren, kaarten en fietsen. Het koppel leerde elkaar kennen in de Palace. “We kregen als cadeau op ons huwelijk meer dan 70 handdoeken”, lacht het paar. Ze kregen drie dochters, Martine, Ingrid en Martine. Jammer genoeg overleed Ingrid 10 jaar geleden. Intussen zijn er al 7 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)