7-jarige Eva blaast de lente wakker: in 2025 komt er toch een derde editie van kroKUSveld

Op zondag 9 februari om 11 uur blaast Eva Bekaert op haar trompet de lente in tijdens de derde editie van kroKUSveld. In de tuin van Beukenhofstraat 37/39 verwelkomen vijftien lokale kunstenaars de eerste zonnestralen. Een ode aan het ontwaken. Maar dit jaar is er meer. Dit jaar is er Eva.

Eva Bekaert is zeven jaar jong en heeft maar één doel: trompet spelen in de fanfare. Ze vond zichzelf al klaar om mee te lopen in de stoet op de afgelopen 11 novemberviering -na het volgen van een paar lessen bij Peter Maertens in afdeling Vichte. “Het was nog iets te vroeg toen”, glimlacht haar mama Charlotte Dewulf (36). “Eva was heel ontgoocheld dat het nog niet mocht en liep dan maar vooraan in de stoet samen met haar papa.”

Ze kijkt op naar Tine Thing Helseth, een vrouwelijke trompettist van internationaal topniveau en kreeg de muzikale genen mee van haar beide ouders. Haar papa Dieter Bekaert is de dirigent van de drumband uit Vichte en bij haar mama Charlotte Dewulf bespelen ze allemaal meerdere instrumenten.

Vastberadenheid

“Toen ik hoorde dat Eva zó graag wilde optreden met haar trompet, had ze met haar vastberadenheid en goesting mijn hart gestolen”, vertelt organisator Gerda Verbeke uit Vichte. “Ik moest niet lang nadenken over een mooie rol voor haar.” Eva is niet iemand die opgeeft: ondertussen kreeg ze dat 11 novemberlied toch gespeeld! Op de kerstmarkt van haar school De Wegelink klonk dus Ode an die freude. En dat deed ze vol overgave. Komende zondag mag ze dus op kroKUSveld de lente inluiden met Morgenstimmung van Grieg. Niet alleen die muziek past in het kader, ook de passie die Eva typeert. En ze deinst ook niet terug voor technische uitdagingen zoals de lange, vloeiende noten, zonder adempauzes die eigen zijn aan dit muziekstuk.

“Het stemt me vreugdevol dit ontluikend muzikantje een podium te geven”

“Het stemt me vreugdevol om aan dit ontluikend muzikantje met een gezonde dosis lef, een podium te geven”, aldus Verbeke. Daarna zal Charlotte Dewulf samen met haar dochter een sprankelende medley brengen. Pianiste Beatrice Balcaen voegt zich bij hen voor een betoverende uitvoering van Fauré’s Après un Rêve en een vierhandig pianostuk uit de Dolly Suite.

Meer dan muziek

Dit jaar wilde organisator Gerda Verbeke kroKUSveld eigenlijk een keer overslaan, maar de eerste scheutjes die zich aandienden in haar tuin, deden haar anders beslissen. “Ik realiseerde me dat Moeder Aarde zich ieder jaar in haar mooiste vorm laat zien”, glimlacht de brunette. “Toegewijd trouw, verleidelijk blauw, onweerstaanbaar krachtig, teder en grenzeloos prachtig”, omschrijft ze het in een gedicht.

“Ik kon niet achterblijven, dus nam ik de telefoon. Iedereen die ik contacteerde, stemde meteen toe.” Zelfs een kunstenaar die zich momenteel op de Canarische Eilanden bevindt, doet mee. Via zijn zoon zou het mogelijk zijn om een keramieken borstbeeld tot bij de krokussen te krijgen. Voor de derde keer op rij verwelkomt het kunstevent een paar beeldende kunstenaars van het eerste uur: Rosalie Van Waeyenberge en Wouter Tack. Ook keramiste Ann Devos. Zij plaatst haar porseleinen roosjes als brug tussen echte en gecreëerde bloemen. Simon Vermeulen toont grafische finesse en gitaarleraar Jean-Luc Demurie voegt een muzikale laag toe. De Kunstacademie Waregem laat je stilstaan bij Lijfelijkheid, onder leiding van Eef Opsomer. Bloemenkunstenares Ann Desmet van de Egelantier uit Otegem, geeft de afgeleefde ruimtes een tweede leven.

Trien Byttebier nam rakelings wat foto’s met haar GSM. © TrienByttebier

De spontane hulp van de Vichtse Dorpsraad bij de logistiek, doet de organisator veel plezier, ook dat Brouwerij Verhaeghe voor een smaakvolle toets van chocolade en kers zorgt. Margot Parmentier betovert met glas-in-lood en zeldzame planten en de woordkunstenaars maken je sprakeloos. Isolde Tack praat op maat, Emma Declerck brengt eigen woorden, Patrick Verschelde fluistert geheimen en Jan Glorieux verrast met haiku’s uit de natuur. Wie de twee knappe barmannen zijn? Dat ontdek je ter plaatse!

Animatie op gevels

Het evenement begint op zaterdag 8 februari, bij het vallen van de schemer, wanneer de gevels van Beukenhofstraat 37/39 verlicht worden door een bewegende animatie. Dit is een subtiele, poëtische aankondiging van wat de volgende ochtend volgt. Op zondag 9 februari om 11 uur beginnen de kleine performances, de verwarmde bar, en vooral het gevoel van samenzijn. Het einde is voorzien rond 13 uur. Hartelijk welkom!