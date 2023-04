68 jaar na het afstuderen: reünie van oud-leerkrachten

Na 68 jaar is het nog elk jaar een blij weerzien bij de oud-leerkrachten die in 1955 afstudeerden aan de normaalschool “Heilige Familie” in Tielt.

jaar organiseerde Simonne Coucke de reünie in haar woonplaats te Waregem. Van de 53 meisjes die in 1955 afstudeerden, waren volgende dames nog in de mogelijkheid om het feest bij te wonen. We herkennen v.l.n.r. Maria Deschoemaeker (Poperinge), Mariette Verschuere (Beveren Leie), Jaqueline Baelde (Poperinge), Jozefa Rousseau (Gullegem), Monique Leenknecht (Izegem), Rosane Renaerts (Keerbergen), Anny Devoghel (Lochristi) en Simonne Coucke (Waregem). (HDV/foto HDV)