68 enthousiaste vrijwilligers leiden Fiesta Filipina in goede banen: “Steeds meer mensen in nood”

In het restaurant van het Klein Seminarie vindt op zondag 24 november al voor de 47ste keer Fiesta Filipina plaats. Een ploeg van 68 enthousiaste vrijwilligers bereidt heel wat lekkers voor het goede doel.

“De Filipijnse feestmaaltijd met kip, pancit en de heerlijke currysaus vindt op zondag 24 november voor de 47ste keer plaats in het restaurant van het Klein Seminarie”, bevestigt Fiesta-coördinator Guido Verstraete. “De Fiesta-ploeg van Filipijnse lady-chefs, in de keuken bijgestaan door kokkinnen van het Klein Seminarie, oud-KSA’ers en medewerkers van de verschillende missiewerkgroepen zal er straks opnieuw staan. Sinds enkele jaren worden na het hoofdgerecht dessertbordjes aangeboden, met creaties van enkele Fiesta-keukenprinsessen en van twee gerenommeerde Rumbeekse banketbakkers.”

Groepsgevoel

Om een Fiesta Filipina te laten plaatsvinden werken zo maar eventjes 68 mensen samen. Er wordt een weekend lang hard gewerkt, alle gerechten worden volledig zelf bereid. “De intense samenwerking zorgt door de jaren heen voor een intens groepsgevoel, gedragen door vriendschap en hartelijkheid, overgoten met een flinke dosis leute en plezier. Wij, van Fiesta, willen dat weekend voor geen geld missen. Fiesta zou ook nooit zo’n succesverhaal zijn geworden, zonder onze trouwe gasten en de sponsors.”

Missionairvoorzitter Jean Marie Demeester somt op waar de opbrengst naartoe ging en gaat. “De opbrengst wordt verdeeld over noodprojecten van Roeselaarse missionarissen en ontwikkelingswerkers. De jongste jaren worden ook projecten in eigen stad en de India-reizigers van het Klein Seminarie gesteund. Bij grote natuurrampen, zoals die op de Filipijnen, in Haïti en in Turkije, werd eveneens geld overgemaakt. Fiesta steunt ook veel landbouwprojecten, waarbij boeren zich verenigen in coöperatieven. Zuster Jeanne Devos en haar National Domestic Workers & Child Domestic Workers Movement in India, werden ook gesteund. Evenals het SCAD project, ook bekend als de zoutmijnkinderen in India. Pater Geert Bouckaert bouwde een Damiaan-parochie en -kerk uit op de Filipijnen en werd ook door Fiesta gesteund. Pater Bernard Maes slaagde er op de Filipijnen in om met zijn mensen nieuwe ecologisch verantwoorde landbouwtechnieken te ontwikkelen, met onze steun.”

“Verder is er voor de uitbouw van het gemeenschapshuis in Orissa-India (project van Beitemnaars Els Delie en haar man Nico Staessens) voor de vorming van vrouwen, jongeren en kinderen jaarlijks 10.000 euro nodig en ook hiervoor springt Fiesta graag bij. In eigen streek steunde Fiesta al De Lovie, het centrum voor begeleiding van personen met verstandelijke handicap. Dat was ook het geval voor ’t Hope Roeselare, een welzijnsschakel en vereniging waar armen het woord nemen.”

Groot hart

Voorzitter Jean-Marie vervolgt: “In 2023 steunde Fiesta, samen met Caritas Hulpbetoon, ook de campagne tegen lege boterhamdozen. De Fiesta-ploeg bereidt ook elk jaar extra maaltijden voor zij die aanschuiven in het Mannahuis. Elk jaar wordt zo gemiddeld 7.500 euro bijeengebracht. Je kan zelf uitrekenen hoe groot Roeselares hart is geweest in die 45 jaar! Tenslotte: het aantal mensen in nood is in 2024 fors toegenomen. Niet alleen door de oorlogen, maar zeker ook door de forse tyfoons en orkanen. De Fiesta-vrienden nodigen je dan ook weer heel hartelijk uit om mee te komen tafelen op zondag 24 november. Kaarten voor volwassenen kosten 18 euro, kinderen betalen 8 euro.”