65ste herdenking aan het Provinciaal Mausoleum: “Jeugdige kijk op stukje wereldactualiteit”

Op zondag 4 juni vindt de 65ste herdenkingsplechtigheid aan het Provinciaal Mausoleum van Politieke Gevangenen en Weggevoerden plaats. Het herdenkingsmonument op de oude stedelijke begraafplaats in de Zandputstraat kwam er in 1958 onder impuls van Maurice Dupont en Fernand Pauwels. Allebei overleefden ze in WO II ternauwernood de concentratiekampen.

65 jaar na de oprichting zorgen hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog altijd voor een passend eerbetoon aan de vele slachtoffers van de kampen. Dat gebeurt in samenwerking met de stad Menen en de Nationale Vriendenkring Flossenburg.

Weerstander Maurice Dupont belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in drie gevangenissen en acht concentratiekampen. Uiteindelijk wist hij te ontsnappen tijdens een dagenlang durende dodenmars. Ook Fernand Pauwels wist te overleven en woog nog amper 38 kg bij zijn terugkeer. De oprichting van het mausoleum werd hun levenswerk. Het herdenkingsmonument moet ervoor zorgen dat de gruwel van de concentratiekampen en de vele slachtoffers nooit vergeten zullen worden.

Kampappel

De 65ste herdenking op zondag 4 juni om 10 uur wordt een ingetogen plechtigheid, die bijgewoond zal worden door tal van vaderlandslievende verengingen en hoogwaardigheidsbekleders. “Een afvaardiging van het ministerie van Landsverdediging en vertegenwoordigers van de Duitse, Kroatische, Hongaarse en Servische ambassades zullen aanwezig zijn. De para’s en de politie zullen een erewacht vormen”, zegt secretaris Hendrik Rivière van het herdenkingscomité.

“Para’s en politie zullen een erewacht vormen tijdens de plechtigheid”

Samen met zijn schoonbroer en voorzitter Yves Dupont vindt Hendrik het belangrijk om de klein- en achterkleinkinderen van wijlen hun (schoon)vader actief bij de plechtigheid te betrekken. In het besef dat alleen zo in de toekomst de herinnering aan het verleden levendig kan gehouden worden.

“Het kampappel is de ziel van de herdenkingsplechtigheid. Dan roepen de klein- en achterkleinkinderen de namen van 18 kampen af en brengen ze een bloemenhulde. Ook geven ze dit jaar hun jeugdige kijk op een stukje wereldactualiteit. Kleinzoon David Dupont zal dan weer samen met Tom Camerlinck een liveversie brengen van het verzetslied ‘Le Chant des Partisans’”, aldus Hendrik.

Aangesproken

“Ja, ook ik voel me nog aangesproken door het verhaal van mijn overgrootvader Maurice Dupont”, zegt Alicia Rivière (17). “Mijn klasgenoten in de Sint-Jorisschool Menen weten dat mijn overgrootvader de gruwel van de concentratiekampen meegemaakt heeft. Ik vind het interessant om daarover meer te weten te komen. Daarom lees ik net zoals mijn vader vaak geschiedenisboeken. Met de school ben ik ook naar de boeiende Anne Frank-tentoonstelling in cc De Steiger geweest”, besluit ze.