In het gemeentehuis van Zonnebeke werden onlangs de 65-jarigen van Geluveld ontvangen door het gemeentebestuur. Op de foto herkennen we vooraan zittend v.l.n.r. Marleen Ingelbeen, Christa Deprez, Brigitte Flyps en Marnick Gunst. Op de tweede rij zien we v.l.n.r. Caroline Pattyn, Christine Elslande, Rosa Ceuninck en Thierry Decuypere. Zij worden omringd door een delegatie van het gemeentebestuur. (foto ZB)

Foto en os ZB