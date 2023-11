De mensen die 65 jaar geleden in Zwevegem geboren werden, of de 65-jarigen die nu in Zwevegem wonen, werden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in feestzaal Uilenspiegel in Zwevegem-Knokke. Na de receptie mocht men lekker tafelen en daarna nog eens kijken hoe lenig men is op de dansvloer. De sfeer zat er meteen goed in. Er werden al plannen gemaakt om over vijf jaar opnieuw samen te komen. (GJZ/foto GJZ)