65-jarigen in feeststemming bijeen

Een groep van een 40-tal 65-jarigen uit Tielt verzamelde in het stadhuis. Na de ontvangst door burgemeester Luc Vannieuwenhuyse, die zelf bij de gelukkigen was, werd het gezelschap aan de hand van de traditionele foto op de trappen voor het stadhuis vereeuwigd. Tegen het middaguur zakte het gezelschap af naar El Parador voor een middagfeest. We zien onder andere Paula Baeckelandt, Marleen Bekaert, Greta Biebuyck, Carine Bruneel, Frank Debeil, Patrick De Bruyne, Walter Declercq, Luc Desmet, Martine Desmet, Arianne Devolder, Chris Gordier, Marianne Hallaert, Katrien Heytens, Marleen Huvaere, Jan Maes, Johny Martens, Patrick Lassuyt, Christine Leenknecht, Ingrid Paret, Nicole Rebry, Daniël Rebry, Dirk Stevens, Hilde Tuytschaevere, Anita Vandemaele, Nadine Vandenabeele, Petra Vandenabeele, Carine Van Daele, Katrien Vandermeulen, Odette Vandemoortele, Rita Vandenbussche, Martine Vande Velde, Dirk Vande Vuyvere, Marleen Vande Walle, Francine Van Handzaeme, Luc Vannieuwenhuyse, Stefaan Ver Eecke, Carine Vergote, Patrick Vermeulen, Elisabeth Verstraete, Gabriël Wittevrongel en Luc Wyffels, vergezeld door enkele schepenen. (WME/foto WME)