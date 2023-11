De 65-jarigen van Zulte hielden hun jaarfeest. Ze werden uitgenodigd voor de receptie aangeboden door het gemeentebestuur. In totaal waren 24 leeftijdsgenoten aanwezig op dit gezellig samenzijn. Na de receptie werden ze verwacht in Salons Gruuthuse in Beveren-Leie voor de lunch (MV/foto MV)