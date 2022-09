65 jaar huwelijksgeluk voor Jacques en Monique

Jacques Demaître en Monique Vandenbossche werden naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag ontvangen op het stadhuis.

Ze kregen van burgemeester Alain Top en schepen Kathleen Duchi enkele geschenken aangeboden. Monique Vandenbossche (87) is geboren op 27 juni 1935 in Aalbeke. Ze is enig kind. Monique deed de lagere school bij de Zusters in Aalbeke en studeerde nog twee jaar in Moeskroen. Vanaf haar veertiende tot haar 25 jaar werkte Monique bij tapijtweverij De Poortere in Aalbeke en werd daarna huisvrouw.

“Ik zorgde voor ons dochter Dorine en mijn ouders”, vertelt Monique. Jacques Demaître (87) is geboren op 1 november 1934 in Kortrijk. Hij is de oudste uit een gezin van zes kinderen. Jacques deed het lager onderwijs bij de broeders van Dale in Kortrijk en ging later naar het Sint-Jozefcollege in Moeskroen. Jacques werkte 43 jaar bij Vandecasteele Houtimport, eerst als bediende en later als vertegenwoordiger. Zijn hobby’s zijn reizen, op restaurant gaan en voetbal. “Ik speelde bij Kortrijk Sport en volgde daarna mijn zoon Philippe” vertelt Jacques.

“De voorbije 20 jaar volgde ik de prestaties van mijn kleinzoon Olivier, als taxichauffeur en als supporter”, lacht Jacques. Het jubilerend koppel leerde elkaar kennen via de werkgever van Jacques, Urbain Vandecasteele. “Hij ging op reis en vroeg me drie weken op zijn huis te letten. Zo leerde ik de buren kennen en zag ik hun knappe dochter Monique”, vertelt Jacques. Ze trouwden op 7 september 1957 in Aalbeke. Het koppel kreeg twee kinderen: Dorine en Philippe. Intussen zijn er al 4 kleinkinderen: Justine, Aurelie, Olivier en Thibault, en 4 achterkleinkinderen. “Er zijn twee viergeslachten”, weet Monique.