64ste herdenking voor politieke gevangenen

Op Vaderdag organiseerden de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van oud-politieke gevangenen de 64ste herdenkingsplechtigheid aan het Provinciaal Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats.

Menenaar Maurice Dupont belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in drie gevangenissen en acht concentratiekampen. Uiteindelijk wist hij te ontsnappen tijdens een dagenlang durende dodenmars.

Ook Fernand Pauwels wist te overleven en woog nog amper 38 kg bij zijn terugkeer. De oprichting van het Provinciaal Mausoleum voor Politieke Gevangenen en Weggevoerden werd hun levenswerk. Het herdenkingsmonument moet ervoor zorgen dat de gruwel van de concentratiekampen nooit vergeten zal worden en ook nooit meer zal gebeuren.

“De herdenking is een weloverwogen verklaring voor vrijheid, democratie en het recht voor iedereen om zichzelf te mogen zijn”, zo verwoordde burgemeester Eddy Lust het. “We willen hiermee bijdragen aan een iets verdraagzamere maatschappij voor ons en voor de volgende generatie”, vertelde Elise Rivière.

Het meest emotionele moment en de ziel van de herdenkingsplechtigheid was zoals steeds het kampappèl. Terwijl de namen van 18 concentratiekampen afgeroepen werden, legden de achterkleinkinderen bloemen neer aan het mausoleum. Nadien werden er ook bloemen neergelegd door vertegenwoordigers van de ambassades van Duitsland, Servië en Tsjechië. Ook het herdenkingscomité, de steden Menen en Wervik, het Ministerie van Landsverdediging, de Vriendenkring van Flossenbürg, het Onafhankelijkheidsfront afdeling Kortrijk, de vaderlandslievende verenigingen van Menen en de families Durnez, Pauwels, Dupont en Rivière brachten een bloemenhulde.

Russische vlag

77 jaar na de bevrijding is het voor het herdenkingscomité niet altijd eenvoudig om zich te schikken naar de politieke gevoeligheden van het moment. In 2019 nog liet het, de Krim-annexatie indachtig, wijselijk de vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland ver van elkaar plaatsnemen, elk aan een kant van de eretribune. Dit jaar was er geen Russische of Oekraiense gezant te bespeuren. Toch sloop er ongemerkt een schoonheidsfoutje binnen in de herdenkingsplechtigheid. Een Russische vlag wapperde, net als tijdens vorige edities, tussen de andere vlaggen. Een vergetelheid die vooral de Servische vertegenwoordiger stoorde. (CB)