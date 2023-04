64 bezwaarschriften tegen komst McDonald’s in Torhout

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een McDonald’s op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat in Torhout krijgt tegenwind. Het openbaar onderzoek is sinds enkele dagen afgelopen en er werden 64 bezwaarschriften ingediend.

McDonald’s wil zijn fastfoodrestaurant bouwen pal tegenover het tankstation Dats 24. Op die locatie staat nu nog de villa van Stany Hollevoet en zijn vrouw Rosa Casier. Het is de bedoeling het huis te slopen om plaats te maken voor het bouwproject en de bijhorende parking met een 50-tal plaatsen.

Knoop doorhakken op donderdag 22 juni

Het College van Burgemeester en Schepenen moet uiterlijk op 28 juni beslissen of het de vergunning verleent en zal de knoop doorhakken tijdens zijn vergadering van donderdag 22 juni. Buurtbewoners vrezen voor toenemende verkeersdrukte door de komst van de McDonald’s. Naburige friethuizen, zoals De Watertorre en Het Engelshof, maken zich dan weer zorgen over hun broodwinning. Vandaar de bezwaarschriften.

Bij McDonald’s valt te horen dat het restaurant niet of nauwelijks extra verkeer zal teweegbrengen en dat er werkgelegenheid voor enkele tientallen mensen gecreëerd zal worden.

Feit is dat een bekend fastfoodrestaurant in een studentenstad als Torhout bijna zeker succes zal kennen. Het restaurant zou voorzien zijn van een zitgedeelte plus een McDrive voor afhaal. De omgevingsvergunning is aangevraagd door LKM Advies uit Antwerpen.