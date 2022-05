63ste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd in Oostende

Na twee moeilijke jaren vol corona mocht zondagmorgen weer een echt Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd georganiseerd worden in het Casino Kursaal van Oostende. De 63ste editie, met thema ‘Vooruitgang Boeken’ en 157 feestelingen uit de regio, kende een grandioos succes, maar zal wellicht de geschiedenis ingaan als het laatste Lentefeest in het Kursaal. Stad Oostende schrapte twee jaar geleden de subsidies, zodat het comité op zoek moet naar een andere locatie voor volgend jaar.

In zijn speech benadrukte voorzitter Francs Rondelez dat het Lentefeest een unieke belevenis is voor de feestelingen, niet alleen een showoptreden in het kursaal, maar een symbolische stap naar de volwassenheid in een woelige wereld.

“Het eerste Lentefeest in België vond plaats in 1887 in Gent en 235 jaar later is het jullie beurt. Straks volgt de keuze voor een nieuwe school, een nieuwe studierichting. De poort naar het volwassen leven staat wijd open. Eerst gaan we vandaag genieten van de showvoorstelling ‘Vooruitgang Boeken’, waar 18 scholen, alle feestelingen aan meegewerkt hebben. Mijn dank gaat uit naar alle leerkrachten niet-confessionele zedenleer en naar Koen Bogaerts en Knaf Van Pellecom, de twee regisseurs en schrijvers van de voorstelling.”

“Vooruitgang is de ontwikkeling die leidt tot verbetering en vernieuwing. Vooruitgang is een oproep tot hernieuwde hoop tot vrede. We worden elke dag geconfronteerd met het nieuws over hoe erg het gesteld is in de wereld, die lijkt te balanceren op de afgrond. Toch stellen we vast dat er meer vooruitgang geboekt is in de afgelopen 100 jaar dan in de vele eeuwen voorheen. Het valt niet meer op, we zijn het zo gewoon. We zijn rijker, gezonder, veiliger dan ooit, maar voelen ons steeds vaker tekort gedaan. De berg die voor ons ligt, zien we wel allemaal! Onze feestelingen gingen op zoek naar een boek uit de wereldliteratuur, het boek dat in hun ogen voor vooruitgang heeft gezorgd: ‘Vooruitgang Boeken’. ”

De vriendschapsketen

In negen showoptredens, een vlotte mix van dans, zang, voordracht en film, gaven de feestelingen vulling aan het thema ‘Vooruitgang Boeken’. Het ging van ‘Romeo en Julia’ tot ‘Koning van Kantoren’, van Gullivers Reizen’ tot ‘Max Havelaer’, van ‘Les Misérables’ tot ‘Oliver Twist’. Het publiek genoot met volle teugen.

Een pluim ging naar de presentatoren Cies Debusschere, Elisabeth Snijkers en Lennart Kuhn, en naar de ontwerpers van de tekeningen voor de affiche en het programmaboekje, Kato Coppejans en Leonie Timmerman.

Het 63ste feest werd afgesloten met de uitdeling van de geschenken aan de feestelingen, een rugzak met hun diploma en een rekenmachine, Met alle feestelingen op het podium en de tweeduizend ouders, grootouders en sympathisanten in de zaal, werd de vriendschapsketen gesloten, terwijl ‘Imagine’ van John Lennon door de zaal zinderde, een diepgevoelige afsluiter voor wat misschien wel het laatste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd geweest is in het Kursaal van Oostende. (FRO)