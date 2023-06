63 West-Vlamingen veranderden in 2022 officieel van geslacht: Jenna en Jay getuigen

Het aantal West-Vlamingen dat zijn of haar geslacht officieel liet veranderen in het bevolkingsregister, is op drie jaar tijd bijna verdubbeld. In 2019 lieten 34 West-Vlaamse transpersonen hun geslacht op hun identiteitskaart wijzigen, vorig jaar waren dat er al 63.

Sinds 2018 kan elke Belg in twee relatief eenvoudige stappen het geslacht op administratief vlak laten veranderen. Er wordt tweemaal een verklaring gevraagd – met een wachtperiode van drie tot zes maanden daartussen – waarin de persoon in kwestie zegt dat hij/zij ervan overtuigd is dat het geslacht dat momenteel vermeld staat in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn/haar genderidentiteit.

In 2022 waren er net iets meer West-Vlamingen die een ‘M’ op hun identiteitskaart wilden zien staan in plaats van een ‘V’, 36 transmannen tegenover 27 transvrouwen. In meer dan de helft van de gevallen (38 dossiers) gaat het over 18 tot 29-jarigen die hun geslachtsregistratie laten aanpassen, op de tweede plaats staan de transpersonen die jonger zijn dan 18 jaar (9). Volgens de wet moet je echter minstens 16 jaar zijn en gelden er strengere voorwaarden.

Deze twee West-Vlamingen lieten hun geslacht veranderen in het bevolkingsregister.

Jay uit Lendelede: “Je geslacht hoort eigenlijk niet thuis op je identiteitskaart”

Jay D’Ooghe © Joke Couvreur

Jay D’Ooghe (32) uit Lendelede is geboren in een vrouwenlichaam, maar op zijn identiteitskaart staat al vier jaar dat hij een man is. “Vooral voor mezelf was dat belangrijk. Ik heb er geen probleem mee om misgendered te worden, brieven te krijgen met ‘mevrouw’ in de aanspreking of zelfs met mijn deadname (de naam die hij had voor zijn transitie, red.) aangesproken te worden. Ik ben 28 jaar een vrouw geweest hé, je kan het mensen niet kwalijk nemen dat ze jou soms nog zo herinneren. Eigenlijk zou er geen geslacht op je identiteitskaart moeten staan, vind ik. Maar als het dan toch moet, dan wou ik wel dat ik als man geregistreerd was. Als bevestiging voor mezelf.”

Jay was 13 toen hij begon te twijfelen of zijn meisjeslichaam wel klopte met zijn zelfbeeld. “Jaren heb ik ermee geworsteld, tot ik op mijn achttiende eindelijk mijn twijfels durfde te delen met mijn mama. Mijn borsten begonnen zich ten volle te ontwikkelen en daar was ik allesbehalve tevreden mee.” Uiteindelijk zou het nog tien jaar duren voor Jay definitief naar buiten kwam als transpersoon. In een relatief korte tijd onderging Jay hormoontherapie en liet hij zijn borsten, baarmoeder en eierstokken weghalen. Enkel de genitale operaties staan nog op de agenda, maar daar moet hij zich – in eigen woorden – mentaal nog even op voorbereiden.

Het proces duurde een jaar, maar verliep toch relatief vlot. “Ik vind eigenlijk dat het in België wat strenger zou mogen. Je komt het steeds vaker tegen dat jonge mensen die beslissing nogal snel nemen en er dan later spijt van krijgen. Niet enkel voor de geslachtsregistratie, maar ook voor hormoontherapie en andere behandelingen. Pas op, het moet heel toegankelijk blijven hé, maar in mijn ogen zouden meer en diepere gesprekken verplicht moeten worden.”

Jenna uit Veurne: “Eindelijk geen brieven meer waar ‘meneer’ op staat”

Jenna Boeve © Christophe De Muynck

Jenna Boeve (32) besefte als 16-jarige jongen dat er iets niet klopte. Ze had een jongenslichaam, maar wilde een meisje zijn. Toch heeft het geduurd tot ze 25 was vooraleer ze naar het Genderinstituut in Gent durfde te stappen.

Bij haar nieuwe lichaam hoorde ook een officiële wijziging: Jenna staat sinds haar transitie als vrouw geregistreerd in het bevolkingsregister. “Dan kreeg ik eindelijk geen brieven meer waar meneer op stond”, klinkt het. “De hele procedure is nu wel menselijk geregeld, daar ben ik blij om. Vóór 2018 was dat niet echt het geval. Toch is het nog vaak een administratieve rompslomp die lang blijft aanslepen. Luister, er is al veel veranderd in een korte tijd. Ons land is zeker een van de voortrekkers op vlak van rechten voor transpersonen, dat valt niet te ontkennen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Transmannen die zwanger worden hebben geen recht op terugbetaling van het ziekenfonds, niemand weet of transvrouwen zoals ik jaarlijks een uitstrijkje moeten laten controleren. Gewone artsen en zelfs gynaecologen zijn niet opgeleid en geïnformeerd om transgender patiënten accurate informatie te geven over hun lichaam, dat is echt nog een blinde vlek.”

Hoewel Jenna meer dan gelukkig is en nog geen seconde spijt heeft gehad van haar beslissing, geeft ze eerlijk toe dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. “De eerste zes maanden na mijn bottom-operatie (genitale operatie, red.) kon ik amper wandelen. Dat was verschrikkelijk pijnlijk. Ze creëren een soort neo-vagina, die er heel mooi uitziet maar ontzettend veel verzorging vergde. De opening intact houden, de spieren onderhouden, allerlei zalfjes aanbrengen… Geloof mij, mijn pijngrens is een pak hoger geworden. Maar het was het waard.”