61ste Ezelcavalcade trekt door de straten van Lombardsijde

Praalwagens, prachtige kostuums veel sfeer, snoep en confetti: Na twee jaar trok op zondag van halfvasten de Ezelcavalcade nog eens door de straten van Lombardsijde. Het hele dorp stond op straat.

Mooie praalwagens, prachtige carnaval kostuums, veel muziek, sfeer, confetti en een grote opkomst. De Orde van de Ezel onder voorzitterschap van keizer Peter Dezuttere was na afloop van de Ezelcavalcade meer dan tevreden met hun eerste stoet sinds twee jaar en zonder hun grote bezieler meester André Bentein. Op de receptie in de Wedergeboorte werd prins Jens I voorgesteld aan de talrijk opgekomen carnavalisten. “Elk jaar op vette dinsdag kiezen we hier een nieuwe prins en prinses. Jammer genoeg was er dit jaar geen prinses”, zei keizer Peter Dezuttere. “Maar niet getreurd de prinses van België Jessica is hier vandaag aanwezig en ze heeft alle ex-prinsessen van België van de afgelopen jaren meegebracht naar Lombardsijde”. De orde van de Ezel heeft het voorrecht om de verkiezing van nationale prinses van België te mogen organiseren. Als eerbetoon aan André Bentein waren alle prinsessen van de afgelopen jaar aanwezig en werd er ter ere van hem een minuut stilte gehouden. Daarna kon het feest beginnen. “Vandaag is het de dag van prins Jens I en krijgt hij van burgemeester Jean-Marie Dedecker de sleutels en de macht om te regeren over Lombardsijde”, en met een luide alaaf, alaaf, alaaf werd het feest op gang getrokken.

De belangstelling naar de creaties waarmee de carnavalsverenigingen naar buiten kwamen, was groot. Heel wat mensen kwamen naar Lombardsijde om post te vatten langsheen het traject van de stoet. Ook de verschillende carnavalsgroepen die de kust rijk is, waren blij dat ze eindelijk weer in de Ezelcavalcade konden meelopen. Maar liefst 30 groepen namen deel. Velen onder hen kwamen van de naburige kustgemeenten.