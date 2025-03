61ste carnavalsstoet zet Veldegem feestelijk op stelten

In stralend lenteweer was het in Veldegem uitgelaten druk tijdens de 61ste carnavalsstoet van de Orde van de Stropers. Nationale prinsenparen en het Veldegems keizersduo trokken 37 bonte groepen op gang. Club 8210 en Landelijke Gilde verenigden en vierden mee hun thuisdorp.

“Als de weergoden ons zo goed gezind zijn, is het publiek pas echt talrijk voor een waar carnavalsfeest”, vat Orde van de Stropers-voorzitter Roland Vandenbon de 61ste stoet in Veldegem enthousiast samen. Iets na 14 uur trokken 37 groepen uit vooral West-Vlaanderen, en ook uit Eede in Nederland, zich naar het dorpscentrum denderend op gang.

Alle wagens en vierders waren kleurrijk uitgedost rond een vaak ludiek thema. Jong en oud in soms rijen dik ving snoep en confetti van de Orde der Soepkiekens uit Maldegem, de après-skihut van De Uilenspiegels uit Damme en, zoals in het carnaval van Aalst, de spottende koppen van ’t Belgiekske uit Gullegem. Na de Harmonie Kunst Na Arbeid leidden de prinsenwagen en de Harry Potter-trein van de Stropers de kop van de stoet. De in januari verkozen keizer Björn Moeyaert en keizerin Kaithlyn Claeys, hadden het gezelschap van het Belgisch en Antwerps prinsenpaar. Op de gemeentetribune verbroederde burgemeester Annick Vermeulen met haar collega-burgemeester Mathias Justen en het prinsenpaar van de Duitse parntergemeente Reil.

Minder afval en overlast

Ook de carnavalsgroepen uit Zedelgem waren verklede gezichten, maar herkenbaar geliefd in hun thuisdorp. Club 8210 van de slagerij van Jeroen Decock wierp opnieuw gul met zelfbereide worst, de Sporta-Strooyhofvrienden waren de chef-koks van dienst, terwijl KLJ Aartrijke uitrukte met hun vlammende Anti-Bob-brigade. Sinds lang was de Landelijke Gilde Veldegem met een treffende wagen present. Hun vierders waren als stalen prei en varkens verkleed volgens hun vrolijke slogan ’ ’t Zwien in de pret’. “Met vijf nieuwe leden verjongde ons bestuur fors. En om in die zin de gilde herop te laten leven en ons meer te tonen, staken we opnieuw een passende carnavalswagen ineen”, vertelt tuinbouwer Kris Van Houcke. “In diezelfde stijl, met een hart voor de landelijke wortels van Veldegem, brengen we het eerste weekend van juli opnieuw de Hoevefeesten naar een hoeve in het dorp, met een PRETcafé, grandioze barbecue en fietsfotozoektocht.”

Voor de tevreden organisatie was de 61ste carnavalsstoet er één met minder afval en overlast. Een vlekkeloze editie die dit geliefd volksfeest midden Veldegem verzekert. (HV)