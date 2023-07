600 kilometer voor het goede doel: Piet en Paul Ternest trekken met ezel Berry op sponsortocht naar Utrecht

Op zondag 30 juli vertrekt ezel Berry aan zijn thuisbasis in de Rennevoordestraat in Oekene opnieuw op trektocht voor het goede doel van de vzw D.O.G.B.O.-Dogbo. Hij stapt samen met zijn baas Piet Ternest en diens broer Paul naar Utrecht, het Nederlandse deel van de Martinusroute, zo’n 600 km lang.

“We hopen elke dag tussen de 20 à 30 km te wandelen”, vertelt Piet, “om na een maand in Utrecht aan te komen.” De Martinusroute verbindt immers Tours in Frankrijk met Utrecht en loopt onder meer door ’t Sterrebos in Rumbeke. Sint-Maarten is de patroonheilige van Nederlandse Utrecht en in Oekene, de woonplaats van Piet en zijn ezel Berry, staat de Sint-Martinuskerk.

Sint-Maarten deelde ooit zijn mantel met een verkleumde arme stakker aan de stadspoort van Amiens en werd zo het symbool van solidariteit met de armen in deze wereld, schutspatroon en Europees vredestichter avant la lettre.

Financiële giften

Baasje Piet en zijn broer Paul Ternest zullen Berry begeleiden zoals ze dat ook deden in juni 2021 met hun tocht Dwars door België. Ze hopen weer op massale sympathie en gastvrijheid onderweg, en uiteraard op financiële giften. Als er voor elke afgelegde kilometer 10 euro sponsoring wordt ontvangen, dan halen ze opnieuw een opbrengst van 6.000 euro. Koppige Berry zet geen stap meer dan de gesponsorde kilometers!

“De tocht is ongeveer 600 km lang”, begint Piet enthousiast te vertellen. “We stappen in het gezelschap van Berry, mijn achtjarige ezel van het Franse ras Grand Noir du Berry. Berry, onze rugzak op vier poten, is het uithangbord van onze tocht. Twee wandelaars met een rugzak zijn in deze tijd van het jaar immers geen uitzondering, maar met een bruinzwarte en werklustige ezel die al onze bagage meezeult, is dat een extra bezienswaardigheid.”

Ontmoetingen

“We denken elke dag rond 9 uur vertrekkensklaar te zijn voor onze dagelijkse tocht”, gaat zijn oudste broer Paul verder. Rond vijf uur in de namiddag kijken we uit naar een plaats om te overnachten. We hebben geen slaapplaatsen vooraf vastgelegd, alles komt zoals het komt. Dat maakt het juist zo boeiend, we hopen op leuke, beklijvende plaatsen en ontmoetingen en uiteraard gaan we ook van de natuur genieten. Berry is content met een mager grasperk en nu en dan een beetje krachtvoer. Wij van onze kant zullen elke avond wel een hartige maaltijd met een of meerdere biertjes kunnen gebruiken. Wij hebben onze tent, slaapzak en kookgerief mee, maar we hopen bij slecht weer in een schuur of stal te kunnen overnachten. Een goede vriend van ons staat dag en nacht op het thuisfront paraat om ons in geval van acute nood te komen helpen. Voor de terugreis komt hij ons in Utrecht oppikken. Te voet terug naar Oekene is immers niet de bedoeling…”

Facebookpagina

“Mijn dochter Fien zal ons als communicatiemanager bijstaan”, vult Piet aan. “We zullen dagelijks berichtjes en foto’s naar haar op het thuisfront doorsturen en zij zal onze belevenissen op de Facebookpagina Berry for Life posten. Je kan er nu al de voorbereidingen van de tocht volgen. Immers, onze tocht is een sponsortocht voor de goede doelen van onze vzw D.O.G.B.O.-Dogbo in de stad Dogbo in het West-Afrikaanse land Benin. Twee projecten staan in de kijker: de Tuin van Toyo, een centrum dat verwaarloosde en/of verlaten personen met een verstandelijke beperking een menswaardige opvang aanbiedt en P.E.J.E.S, een beroepsopleidingscentrum voor jonge meisjes, slachtoffers van kinder- en slavenhandel of die uitgehuwelijkt werden. Ze leren er een beroep aan en krijgen na die opleiding een starterskit om een eigen zaakje op te starten.”

“We denken na een 30-tal dagen – er is geen haast bij – het eindpunt van de Martinusroute te bereiken. We hopen uit de grond van ons hart, en die van Berry, dat we tegen dan de 6.000 euro aan sponsorgeld hebben ingezameld”, besluiten de broers Ternest in koor. “We kijken nu al verlangend uit naar de start op zondagvoormiddag 30 juli in de Rennevoordestraat.” (Arnold D’haene)