60 Wevelgemnaars én burgemeester willen Oekraïners opvangen:“Onder indruk van solidariteit”

Het gemeentebestuur van Wevelgem kreeg vorige dinsdag de vraag om snel te laten weten hoeveel Oekraïense vluchtelingen konden opgevangen worden. Toen hadden zich al 27 mensen aangemeld. Op vandaag willen al 60 gezinnen hun huizen openstellen.

“We lanceerden via de sociale media de oproep ‘Plek Vrij’, een vraag van federaal staatssecretaris Sammy Mahdi”, legt burgemeester Jan Seynhaeve uit. Daar hebben ondertussen al 60 personen of gezinnen op gereageerd. Die betekenen zo’n 200 opvangplaatsen. Dat is toch vrij indrukwekkend, vind ik. We krijgen veel vragen, onder andere over hoe lang het zou duren, of je verzekerd bent. Want het is wel een behoorlijke engagement, er komt wel een en ander bij kijken.”

solidariteit

Zelf wil hij samen met zijn vrouw een appartement dat paalt aan hun woning een stuk herinrichten om zo nodig mensen uit Oekraïne op te vangen. “Het keukentje moest dringend vervangen worden en we plannen een nieuw toilet en een extra douche. De rest is natuurlijk niet gloednieuw, tot voor enige maanden was dit de kamer van een van de kinderen.”

Het zullen vooral vrouwen en kinderen zijn die naar hier komen. De man is achtergebleven om te vechten. Die onzekerheid moet heel zwaar om dragen zijn

Het gezin van de burgemeester staat voorlopig nog niet op de lijst. “We kregen als gemeente de informatie dat de mensen uit Oekraïne in een eerste fase worden doorverwezen naar collectieve opvang, dat wil zeggen, plaatsen die door de overheid kunnen voorzien worden. In Wevelgem zijn dat nu 4 woningen, in samenwerking met het OCMW en de sociale bouwmaatschappij. Dat aantal zal nog groeien. Zo zal de bouwmaatschappij enkele woningen die gepland waren om te vernieuwen, tijdelijk terug in gebruik nemen.”

Net als bij de vaccinatie nemen we de rol als lokaal bestuur enthousiast op

De burgemeester is onder de indruk van de solidariteit. “Het zullen vooral vrouwen en kinderen zijn die naar hier komen. De man is achtergebleven om te vechten. Die onzekerheid moet heel zwaar om dragen zijn. Het is wel zo dat die mensen direct een statuut krijgen. Dit betekent dat ze kunnen werken, kinderen kunnen onderwijs genieten. Ook voor de mensen die we opvangen, is dit niet te onderschatten.”

“Maar dat is toch ook niet zo evident”, zegt Isabelle Dekeyzer, kleuterjuf en vrouw van burgemeester Seynhaeve. “Er zijn nu al leraren tekort. En in een eerste fase zullen die mensen wellicht meest nood hebben aan veilige opvang.”

Einde oorlog

“We zullen opnieuw enthousiast onze rol als lokaal bestuur opnemen, zoals we gedaan hebben met de vaccinatie. Het is vooral te hopen dat er snel een einde komt aan die oorlog. Tegelijkertijd moeten we vooruit kijken en ons voorbereiden op wat er kan komen”, besluit burgemeester Seynhaeve.