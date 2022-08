60 peddelaars op de ‘Never Give Up Challenge’ op Surfers Paradise

160 peddelaars meldden zich voor de Never Give Up Day in ons land. Een initiatief van de Belg Alain Horiot uit Knokke-Heist. Dit jaar was er voor de allereerste keer ook een Challenge aan verbonden, die doorging op Surfers Paradise.

Ook Mathieu Bonne kwam mee peddelen, maar niet zonder eerst alle deelnemers een hart onder de riem te steken. Het was muisstil toen hij het had over zijn exploten, maar ook over zijn mislukkingen… Hoe hij twee pogingen nodig had om onze kust af te zwemmen, hoe hij op 400 m van de top van de Mont Blanc bijna niet meer verder kon, zijn Ironman exploot op de Canarische eilanden, Kamp Waes… Hij motiveerde iedereen om nooit op te geven, te geloven in jezelf en al het mogelijke te doen om je doel te bereiken, wat de anderen er ook van zeggen of van denken. Na afloop van de motivatiespeech grepen alle deelnemers naar hun surfplanken en schoten het water in.

Mede-organisator Frank Vanleenhove: “We kozen voor peddelen op een surfplank omdat dit voor alle surfers dé echte uitdaging betekent. Als je een golf wil afsurfen, moet je immers eerst en vooral de branding overwinnen. Dit op zich al betekent dat je niet mag opgeven, anders kan je nooit surfen. Soms zijn de golven zo groot en krachtig dat je waarlijk je armen voelt leeglopen, terwijl je moet blijven peddelen om niet terug richting strand geduwd te worden. Je mag dus nooit opgeven. Vandaag stonden er geen golven dus dienden alle surfers een afstand te kiezen die ze gingen peddelen, met aankomst op Surfers Paradise. Best een hele opgave, vooral als je dit niet gewoon bent. De moedigste surfers kozen voor 2 km, de allerkleinsten voor 400 meter. Deelnemen en volharden was het belangrijkste”

“Ik was erg onder de indruk en dit was nog maar de start”, aldus Alain Horiot. Mijn doel is dat de Never Give Up Day over de hele wereld gevierd wordt en dat iedereen zowel jong als oud er kracht uit put. Ik vond het mooi dat een tienjarige jongen mij vertelde dat hij peddelde voor zijn ouders omdat ze het moeilijk hadden. Een dame vertelde mij heel emotioneel, na 2 km peddelen, dat ze deze prestatie neerzette voor haar vriendin die moeilijke tijden beleefde.”