60 moedige deelnemers voor wandelmarathon

De Grote Maniere van de Barriere is een wandeltocht van 42 kilometer die dit jaar flirtte met de Franse grens. “Het is meer dan een wandeltocht”, zegt organisator Sander Vermeersch. “Het is een netwerkevent met een sportief karakter.”

Om 6.30 uur stonden zestig wandelaars klaar aan cultuurcafé De Barriere voor een wandeltocht van 42 kilometer. De marathon vertrok en eindigde aan het café.

Na het nuttigen van een versterkend ontbijt, trokken ze in groep richting Menen. Gilles Parent, Sander Vermeersch, Peter Ghekiere en Mathijs Coine zijn vrienden die jaarlijks een meerdaagse wandeltocht maken. Een behoorlijke uitdaging, vandaar dat ze hun tochten ‘De Grote Manieren’ noemen. Vorig jaar rijpte het idee om een wandeling te organiseren in Wevelgem, vanuit hun stamkroeg. De eerste editie van De Grote Maniere van De Barriere was meteen een schot in de roos. Zestig wandelaars trokken naar Dottenijs langs het Preshoekbos, De Marionetten en Bellegem.

Man met de hamer

Dit jaar maakten ze een lus via Halluin, Roncq, Rekkem en Lauwe. “We zorgden voor heel wat stops”, zegt Sander Vermeersch. “Onder meer in De Smokkelaar in Rekkem, café Central in Ronq, De Watertoren in Ronq en aan het Preshoekbos. Niet iedereen wandelt even snel, bij de stops komen alle groepen weer samen en kan je eventueel aansluiten bij een andere bende. Ergens onderweg kwamen ze ook ‘de man met de hamer’ tegen. Daar kon je desgewenst een jenever nuttigen. Maar niemand kreeg daadwerkelijk een klop van de hamer (lacht). Het is eigenlijk een netwerkevent met een sportief en alcoholisch karakter. Het is geen wedstrijd, je wandelt niet voor een plaats of voor een bepaalde tijd.” Alle deelnemers haalden dan ook de eindmeet, in de Barriere werden ze verwelkomd door uitbaters Gertjan en Sarah met een picon en een spaghetti.

“Net voor het einde kwamen ze langs het supportersdorp”, vervolgt Sander. “In De Neptunus verzamelden de partners en kinderen om papa of mama aan te moedigen voor de laatste inspanningen. Iedereen krijgt ruim de tijd om de afstand af te leggen, maar het is zeker niet te onderschatten. Velen kunnen wel 30 kilometer wandelen, het zijn die laatste 12 die het heel lastig maken. Het blijft een prestatie.” (SL)