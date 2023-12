60-jarigen van Kanegem ontvangen in stadhuis

De 60-jarigen van Kanegem verzamelden in de oude voorhal van het Tieltse stadhuis waar ze ontvangen werden door een delegatie van het schepencollege. De deelnemers die allen geboren zijn in 1963 en school liepen in Kanegem, zwermden ondertussen uit naar verschillende andere gemeenten. Na de aangeboden receptie verplaatste het gezelschap zich naar restaurant Symfonie in Meulebeke om de avond bij een heerlijke maaltijd verder te zetten. Op de foto herkennen we als 60-jarigen Ronny Vermeulen, Ronny Coene, Piet Vandemoortele, Filip Stragier, Patrick Deruyck, Martine Sabbe en Mieke Sabbe. (foto WME)