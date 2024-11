60-jarigen komen samen in Hof ter Molen

De werkgroep ‘60-jarigen’ deed eind februari een oproep naar Koekelarenaars voor een reünie. Iedereen geboren in 1964 die zijn of haar lagere schooltijd heeft doorgebracht in Koekelare, Bovekerke, Zande of De Mokker, of momenteel in een van deze plaatsen woont, was welkom op de bijeenkomst die plaatsvond in het Hof ter Molen in Leke. Het werd een gezellig feest met in totaal 82 personen waarvan vijftig 60-jarigen, het merendeel in het gezelschap van hun partner. Achteraan v.l.n.r.: Patrick Strubbe, Patrick Desmet, Jan Dewilde, Franky Flameyn, Dirk Vandepoele, Chris Metsu, Paul Larock, Martine Beernaert, Ann Cool, Patrick Vernack, Greta Lavens, Dirk Verschingel, Geert Tryhou, Caroline Borra en Johan Plaisier. Midden v.l.n.r.: Rita Janssens, Marnix Castelein, Geert Seynaeve, Johan Vandenberghe, Marc Volckaert, Marc Beuselinck, Stefaan Decaestecker, Marc Broucke, Mario Vandenauweele, Myriam Goegebeur, Daniel Borra, Axel Vandendriessche, Jan De Visschere, Marleen Toortelboom, Nele D’Haene en Dorine Deprez. Vooraan v.l.n.r.: Ria Vanleene, Karin Vanthournout, Kris Debruyne, Patrick Lansens, Marc Vanhoutte, Karline Ramboer, Kathleen Stael, Mieke Demoen, Greta Quartier, Carla De Schrijvere, Sabien Deschagt, Christine Vandepoele, Carine De Bruyne, Els Devriendt, Marleen Vermeersch, Nadia Vanaelst, Inez Lagrou en Norman Deblauwe. (SVE/foto Coghe)