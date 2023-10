60-jarigen halen herinneringen op

In het najaar zijn er de klassieke reünies van leeftijdsgenoten. Ook in Sint-Denijs deed men een oproep aan de 60-jarigen om rond de feesttafel herinneringen aan vroeger op te halen. Vorige zaterdag werd het dan verzamelen in feestzaal La Renaissance in Dottenijs. Daar kwam ook burgemeester Doutreluingne de feestvierders feliciteren tijdens de receptie. Na lekker getafeld te hebben en veel herinneringen van vroeger te hebben opgehaald, kon men ook zien of men het dansen nog niet verleerd was. (GJZ/foto GJZ)