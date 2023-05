59 van 64 West-Vlaamse OCMW’s berekenen menswaardig inkomen met nieuw systeem

Liefst 59 van de 64 West-Vlaamse gemeenten maken sinds april gebruik van de zogenaamde REMI-applicatie, die voor elk gezin op maat kan berekenen hoeveel budget nodig is voor een menswaardig bestaan. Het gaat voorlopig nog om een proefproject van twee jaar, maar federaal parlementslid Vicky Reynaert (Vooruit) uit Beernem wil het nieuwe systeem daarna permanent invoeren.

“REMI berekent welk bedrag het gezin nodig heeft om alle noodzakelijke uitgaven te doen. Op maat van elk individueel gezin. Dit bedrag wordt vergeleken met de inkomsten en zo weten we in hoever we moeten bijpassen. Met REMI gaan we van nattevingerwerk naar maatwerk.” In onze provincie stapten enkel Damme, De Haan, Diksmuide, Jabbeke en Langemark-Poelkapelle niet in het proefproject. De Diksmuidse schepen van Sociale Zaken Kathleen Winne verklaart dat haar gemeente het systeem niet zal gebruiken omdat ze zelf al jaren een eigen tool hebben om het menswaardig inkomen te berekenen: “Diksmuide is op dat vlak een van de pioniers geweest en ik zie niet in waarom we nu zouden overstappen naar een ander systeem.” Ook Damme, De Haan en Langemark-Poelkapelle hebben al een dergelijk systeem en hadden geen zin om het REMI-systeem te implementeren, wat opnieuw veel tijd en energie zou kosten. (RB)