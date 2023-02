58.000 euro voor nieuw speelplein in Hollebeke

Het enige speelpleintje van Hollebeke krijgt een opfrisbeurt. De gemeenteraad keurde maandag een bestek goed met een budget van 58.000 euro. Tijdens een inspraakronde vroegen de inwoners opnieuw basket- en tennismogelijkheden, maar ook katen, steppen, picknickplek en klim- en klautermogelijkheden. Chiro Ekebelloh is alvast tevreden dat het pleintje vernieuwd wordt.

De gemeenteraad van Ieper keurde maandag een bestek van 58.000 euro goed voor het ontwerpen en heraanleggen van het speel- en sportterrein Wielewaal in deelgemeente Hollebeke. Het terrein in de Wielewaalstraat aan de lokalen van Chiro Ekebelloh is aan vernieuwing toe.

Verouderd

“Het terrein is inderdaad een beetje verouderd”, zegt Andreas Pecceu, die samen met Morgane Dehem de hoofdleiding van Chiro Ekebelloh vormt. “Vroeger was het een tennisplein en je kan die lijnen nog zien staan. Er hangt ook een kapot net. Ook het basketbalveld trekt niet meer op veel. Je kan er niet meer op tennissen en niet meer op basketten. Het is gewoon een verhard stuk grond en het is goed dat ze het gaan vernieuwen.”

Tennis en basket

De jeugddienst ging langs bij de jeugdbeweging en bij de omwonenden om hun mening te vragen over de toekomst van het speelplein. “De wens van de bewoners is uiteenlopend: basket en tennis komt aan bod, in lijn met de vorige functies die er waren, maar ook skaten, steppen, picknickplek, klim- en klautermogelijkheden…. Het is de bedoeling om verschillende functies binnen een mooi geheel te voorzien”, klinkt het.

Jubileum Chiro

“We hebben zeker onze zeg kunnen doen”, bevestigt Andreas. “Wij hebben vooral gevraagd dat de grond verhard blijft om te kunnen spelen met de kinderen, want al de rest van het terrein is gras. Om de vijf jaar vieren we ons jubileum met een groot evenement. Dit jaar is het ons zestigjarig bestaan. Dan is het wel handig dat we een verhard stuk grond hebben om onze tent op te zetten.”

Projectaanvraag

De renovatie van het speelplein kadert ook in de projectaanvraag ‘Ontmoetings- en recreatieplekken Ieper’ bij Platteland Plus waarbij 30% projectsubsidies is voorzien. Ook Heidestraat/Sint-Jorisstraat inElverdinge, Steendam en Astridpark in Ieper en Kerkweg in Brielen zitten in die aanvraag. Doelstelling van het project is het verder inzetten op het weefsel en netwerk aan openbare ruimtes en terreintjes. (TOGH)